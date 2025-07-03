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03 июля 2025 в 13:02

«Patriot не панацея»: в ГД объяснили отмену поставок оружия Киеву

Депутат Журавлев: арсеналы в США опустели

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Украина до 2023 года обходилась без ЗРК Patriot, так что это не какая-то «панацея» от атак с воздуха, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя временную остановку поставок США. По его словам, сказанным корреспонденту NEWS.ru, снабжать Киев продолжат.

Patriot вовсе не панацея, и, насколько все мы знаем, несколько установок было вполне успешно уничтожено нашими ракетными ударами. К тому же первые такие системы ПВО Украина получила только в апреле 2023, и, получается, до этого момента защищала свое небо тем, что было в наличии: старыми советскими образцами, — сообщил он.

Журавлев напомнил, что сейчас речь идет о временной остановке военных поставок из США, что объясняется прежде всего тем, что арсеналы в самой Америке опустели. При этом не исключен вариант, что Украина вооружение станет покупать, тем более что деньги у нее на это есть.

Кроме того, мы прекрасно понимаем, что Европа и вовсе ничего не прекращает. И если говорить о противовоздушной обороне, то есть отличные установки Iris-T, и их Киев будет по-прежнему получать.Поэтому я бы не праздновал преждевременную победу лишь потому, что на поле боя станет меньше американской техники — ее легко можно заменить любой другой, — резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за истощения собственных запасов. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.

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Алексей Журавлев
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Александр Чеков
А. Чеков
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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