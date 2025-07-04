Раскрыто, что могут предпринять демократы для возобновления помощи Украине

Представители Демократической партии США потребуют провести проверку наличия вооружения на складах, чтобы возобновить поставки помощи Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политтехнолог и аналитик Павел Дубравский. По его словам, демократы попытаются запустить расследование в конгрессе, однако столкнутся с сопротивлением из-за отсутствия большинства. Он также отметил, что республиканцы уже согласовали свою позицию и могут начать процедуру уже на следующей неделе.

Демократы попробуют запустить расследование в конгрессе, чтобы узнать, есть этот дефицит оружия в США или нет. Если его нет, то постараются отменить решение [о приостановке помощи Украине]. Если он присутствует, то тогда ничего не сделают. Расследование будет запускаться в комитете. Из-за того, что у демократов меньшинство в конгрессе, им всячески будут препятствовать. Я думаю, что среди республиканской партии есть консенсус. Мне кажется, они могут запустить проверку на следующей неделе. Сколько будет длиться расследование? От двух-трех недель до бесконечности, — пояснил Дубравский.

Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке распорядился временно прекратить поставки вооружений Украине. Это уже третий подобный случай за год — предыдущие решения, принятые в феврале и мае, отменялись через несколько дней.