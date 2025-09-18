Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 11:05

Два БПЛА атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии

Глава Башкирии: два беспилотника атаковали «Газпром нефтехим Салават»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ООО «Газпром нефтехим Салават» подверглось атаке двух беспилотников, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. В результате инцидента на предприятии произошел пожар.

[Произошла] террористическая атака на «Газпром нефтехим Салават». Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение, — говорится в сообщении.

По словам Хабирова, в настоящее время проводится оценка масштабов повреждений. Помимо этого, ведется работа по тушению пожара, все необходимые службы задействованы на месте происшествия.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, что привело к смерти одного из пассажиров. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Второй пассажир, брат погибшего, получил минно-взрывные травмы и ранение грудной клетки.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Брянске в результате атаки украинских беспилотников повреждены один многоквартирный дом, три частных дома и четыре автомобиля. Атака была направлена на Бежицкий район. Пострадавших нет.

БПЛА
Башкирия
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.