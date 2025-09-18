Два БПЛА атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии Глава Башкирии: два беспилотника атаковали «Газпром нефтехим Салават»

ООО «Газпром нефтехим Салават» подверглось атаке двух беспилотников, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. В результате инцидента на предприятии произошел пожар.

[Произошла] террористическая атака на «Газпром нефтехим Салават». Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение, — говорится в сообщении.

По словам Хабирова, в настоящее время проводится оценка масштабов повреждений. Помимо этого, ведется работа по тушению пожара, все необходимые службы задействованы на месте происшествия.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, что привело к смерти одного из пассажиров. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Второй пассажир, брат погибшего, получил минно-взрывные травмы и ранение грудной клетки.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Брянске в результате атаки украинских беспилотников повреждены один многоквартирный дом, три частных дома и четыре автомобиля. Атака была направлена на Бежицкий район. Пострадавших нет.