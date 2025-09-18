В США оценили реакцию Трампа на слова Карла III о поддержке Украины NYT: Трамп не отреагировал на слова короля Карла III о поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп остался невозмутимым, несмотря на слова короля Великобритании Карла III о необходимости поддержки Украины во время государственного ужина в Виндзорском замке, сообщает The New York Times. Глава государства выглядел довольным и не проявлял беспокойства.

Президент, казалось, был всем этим чрезвычайно доволен; он нисколько не выглядел обеспокоенным, когда король в своей речи мягко затронул вопросы охраны окружающей среды и необходимость поддержки Украины, — говорится в публикации.

Члены королевской семьи и британское правительство работали в тандеме, оказав Трампу щедрое внимание. Они выразили почести, чтобы американский лидер был более сговорчивым в переговорах с премьером Великобритании Киром Стармером 18 сентября, отметили в издании.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. По его словам, в Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске. Он отметил, что не все в американских идеях устраивает Москву, но это вполне естественно. Однако то, что происходит сейчас, — это, по мнению Рябкова, «задний ход», на который изо всех сил жмут противники урегулирования кризиса и лично Трампа.