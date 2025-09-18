Лифтостроительный завод Подмосковья вложит 300 млн рублей во внедрение ИИ

Серпуховский лифтостроительный завод вложит 300 млн рублей во внедрение искусственного интеллекта, которое начнется уже в ближайшие месяцы. Программа цифровой трансформации позволит компании снизить незапланированные простои, сократить количество брака, ускорить обработку заказов и повысить общую операционную эффективность.

Компания инвестирует 300 млн рублей в автоматизацию производства и внедрение искусственного интеллекта. Первые результаты планируется подвести в течение ближайших девяти месяцев, после чего решения будут масштабированы во все ключевые направления работы завода, — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации проекта завод установит датчики для мониторинга оборудования, внедрит компьютерное зрение на линиях сборки и интегрирует ML-алгоритмы в системы управления. Важную роль сыграет обучение персонала для адаптации к новым технологиям.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект не заменит личную коммуникацию управленцев с жителями. По его словам, нейросети нужны в рутинной работе и оптимизации процессов.