18 сентября 2025 в 11:06

Путин выдвинул кандидатуру на должность генпрокурора России

Сенатор Клишас: Путин выдвинул кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора РФ

Александр Гуцан Александр Гуцан Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил Александра Гуцана в качестве кандидата на пост генпрокурора России, сообщил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Он добавил, что комитеты верхней палаты парламента проведут предварительное обсуждение этой кандидатуры в полдень 23 сентября в ходе совместного заседания.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича, — написал Клишас.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в сжатые сроки внесет в Совет Федерации кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. По его словам, это произойдет уже в ближайшее время.

Прежде кандидатуру Краснова на пост главы ВС одобрила комиссия при президенте России. Эта должность стала вакантной после смерти Ирины Подносовой, занимавшей пост с 2024 года. Краснов оказался единственным претендентом и сдал квалификационный экзамен, хотя мог быть освобожден от него как обладатель звания «Заслуженный юрист».

Россия
Владимир Путин
Андрей Клишас
генпрокуроры
