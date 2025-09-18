Заявление об отставке Козака было принято

Заявление замруководителя администрации президента Дмитрия Козака об отставке было приятно, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Его рабочий день на прежнем посту в пятницу станет последним.

Прошение Козака удовлетворено, пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту, — рассказал источник изданию.

В 2000 году Козак начал свою карьеру в команде главы государства, заняв пост заместителя, а позже первого заместителя руководителя администрации. В 2004 году он перешел на работу в правительство, где занимал ключевые должности. Сначала он был полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, затем стал министром регионального развития, а после этого вице-премьером. В 2020 году Козак вернулся в администрацию президента, заняв должность заместителя Антона Вайно.

Ранее сообщалось, что Козак подал в отставку по собственному желанию. По некоторым данным, такое решение связано с планами Козака перейти на работу в бизнес-сектор.

До этого стало известно, что до конца текущего года в администрации президента России может быть создано новое управление. Оно будет заниматься взаимодействием со странами ближнего зарубежья и некоторыми государствами Глобального Юга.