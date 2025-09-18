Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:58

Кадыров раскрыл, что стоило бы изменить с момента его вступления на пост

Кадыров заявил, что в Чечне нечего менять с момента его вступления в должность

В Чечне нечего менять, заявил РИА Новости глава республики Рамзан Кадыров. Руководитель региона ответил на вопрос, стоило бы что-то изменить с момента его вступления в должность. Кадыров возглавляет Чечню почти 19 лет и дольше всех в РФ занимает пост руководителя субъекта.

Менять нечего, потому что тогда обстоятельства и возможности были другие, и мы принимали единственно правильные решения, — подчеркнул политик.

По словам Кадырова, у властей региона не было возможности заниматься новым строительством, как сегодня, поскольку они занимались восстановлением республики и обеспечивали ее безопасность. Глава Чечни признался, что это были другие тяжелые задачи. Кадыров поблагодарил Всевышнего за то, как республика справилась с этим. Сегодня глава Чечни видит положительный результат принятых в прошлом решений.

Ранее Кадыров заявил, что республика не нуждается в жестком стиле управления. По его словам, когда-то это было необходимо, но после победы над терроризмом такой потребности больше нет.

