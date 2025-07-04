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04 июля 2025 в 18:06

Театр «МОСТ» провел концерт молодых талантов под открытым небом

Фото: Пресс-служба Театра «МОСТ»

Театр «МОСТ» отметил свой юбилейный сезон праздничным концертом под открытым небом «25-ЛЕТНИЕ», представив публике плеяду молодых и талантливых артистов. Мероприятие прошло в саду «Аквариум» театра имени Моссовета и собрало как актеров театра «МОСТ», так и приглашенных звезд.

В концерте приняли участие яркие представители театра «МОСТ» Марианна Лемешко, Анна Голотова, Евгения Явтушенко, Роман Зуев и Михаил Казаков. Также на сцену вышли коллективы Московского колледжа импровизационной музыки, Московского финансово-юридического университета, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Российского университета транспорта (МИИТ) и Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева. Со сцены звучали поздравления от представителей различных организаций.

Ранее стало известно, что художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн» Юрий Грымов отметит 6 июля юбилей. Режиссеру исполнится 60 лет.

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