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04 июля 2025 в 16:33

Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей

Юрий Грымов Юрий Грымов Фото: Пресс-служба театра «Модерн»

Художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн» Юрий Грымов отметит 6 июля юбилей. Режиссеру исполнится 60 лет. Из них 10 лет он посвятил руководству театром «Модерн».

За эти годы Грымову удалось представить публике 20 масштабных спектаклей для взрослой и детской аудитории, которые получили признание как критиков, так и общества. Как режиссер кино он снял свыше восьми картин, отмеченных российскими и международными наградами. Кроме того, Грымов стал значимой фигурой в рекламной индустрии, создав 600 роликов.

Ежегодно режиссер выпускает в рамках «Модерна» по три премьеры на основе произведений классиков. Помимо этого, он регулярно проводит лекции и мастер-классы. Они доступны как учащимся профильных учреждений культуры, так и простым зрителям.

В театре «Модерн» 18 июня состоялся показ спектакля «Петр I» — эмоциональной драмы о власти, одиночестве и цене великой истории. Постановка режиссера Юрия Грымова переосмысляет фигуру императора как трагического героя.

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