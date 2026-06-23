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23 июня 2026 в 08:32

Известного российского режиссера внесли в базу «Миротворца»

Российского режиссера Звягинцева внесли в базу «Миротворца»

Андрей Звягинцев Андрей Звягинцев Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Российский режиссер Андрей Звягинцев попал в базу украинского ресурса «Миротворец», следует из данных сайта. Вместе с ним туда внесли его мать Галину и вторая жену, фотографа Анну Матвееву.

Причиной, как указано на портале, стало посещение Крыма, которое Киев трактуют как посягательство на суверенитет Украины. Сам «Миротворец» был создан в 2014 году и содержит личные данные людей, нелегально собранные по различным основаниям.

Ранее сообщалось, что генерального директора телекомпании «Игра-ТВ» и одного из создателей программы «Что? Где? Когда?» Наталию Стеценко также внесли в базу «Миротворца». Основанием для внесения Стеценко в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в адрес Крыма, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

До этого директор национального парка «Валдайский» Сергей Маленко попал в базу данных «Миротворца». Поводом для публикации данных послужило проведение сотрудниками нацпарка мероприятий с участием жителей Луганской и Донецкой народных республик.

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