Известного российского режиссера внесли в базу «Миротворца»

Российский режиссер Андрей Звягинцев попал в базу украинского ресурса «Миротворец», следует из данных сайта. Вместе с ним туда внесли его мать Галину и вторая жену, фотографа Анну Матвееву.

Причиной, как указано на портале, стало посещение Крыма, которое Киев трактуют как посягательство на суверенитет Украины. Сам «Миротворец» был создан в 2014 году и содержит личные данные людей, нелегально собранные по различным основаниям.

Ранее сообщалось, что генерального директора телекомпании «Игра-ТВ» и одного из создателей программы «Что? Где? Когда?» Наталию Стеценко также внесли в базу «Миротворца». Основанием для внесения Стеценко в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в адрес Крыма, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

До этого директор национального парка «Валдайский» Сергей Маленко попал в базу данных «Миротворца». Поводом для публикации данных послужило проведение сотрудниками нацпарка мероприятий с участием жителей Луганской и Донецкой народных республик.