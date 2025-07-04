Пётр Лундстрем: русская культура как инструмент мягкой силы

Российский музыкант и общественный деятель Петр Лундстрем рассказал о культурно-патриотическом проекте «Культурный десант 45/25». В интервью он также объяснил значение своего маршрута по Поволжью, поделился личными воспоминаниями о знаменитых родственниках Олеге и Игоре Лундстремах, а также раскрыл, чем для его семьи является музыка.

— Петр, как родилась идея создания проекта «Культурный десант 45/25»? Почему именно сейчас он оказался так необходим?

— Идея проекта «Культурный десант 45/25» родилась у нас с продюсером Анной Ховановой в декабре 2024 года — как отклик на приближающееся 80-летие Великой Победы. Было важно создать проект, посвященный культуре — делу, которому мы оба посвятили жизнь. Он необходим, потому что наша страна снова сталкивается с серьезным вызовом, и нам, как и 80 лет назад, важно задать себе вопрос: что нужно, чтобы победить? Мы обратились к опыту предков через призму великой русской культуры, чтобы понять ее роль в военное и послевоенное время. Проект также важен как объединяющая платформа: он собирает «родню» по всей стране, формирует горизонтальные связи, знакомит общество с выдающимися деятелями культуры и объединяет самих творцов — из разных жанров, поколений и регионов.

— Какие задачи вы ставили перед собой, формируя концепцию этого культурно-патриотического маршрута по Поволжью? Каким образом был определен маршрут вашего путешествия по городам Поволжья? Почему стартовали именно из Нижнего Новгорода?

— Проект посвящен 80-летию Победы и носит федеральный, межрегиональный характер — он уже прошел и продолжит проходить в разных уголках страны. Начали мы в Якутии, планируем продолжение в Забайкалье, а центральной частью стал тур по Волге — символически важной для нас реке. Волга — это не просто географический центр России, она объединяет города, людей и смыслы, как и великая русская культура. Ключевым символом проекта стал «Метеор» — судно на подводных крыльях, которое возвращается на Волгу спустя десятилетия. Он олицетворяет идею связи: времен, сердец, регионов. Тур по Поволжью стартовал из Нижнего Новгорода благодаря активной поддержке губернатора Глеба Сергеевича Никитина. Благодаря его участию и содействию Вячеслава Андреевича Федорищева (губернатора Самарской области) маршрут расширился — к нему присоединились Самара, Республика Татарстан, Волгоградская область. Особенно важно было вернуть «Метеор» туда, где его не было более 30 лет. Нижегородская область стала не просто точкой старта — она фактически выступила соорганизатором, а Никитин Глеб Сергеевич — соинициатором этого важного культурного маршрута. Надеемся, что проект будет развиваться, и на следующем этапе мы обязательно зайдем в города, которые пока обошли стороной, — Чебоксары, Ульяновск, Тольятти, Саратов.

Судно «Метеор» Фото: Пресс-служба проекта «Культурный десант 45/25» Судно «Метеор» Фото: Пресс-служба проекта «Культурный десант 45/25»

— Насколько сложно было собрать столь масштабную команду участников — от артистов до фронтовых корреспондентов и писателей? Кто поддержал вас на первом этапе?

— Собрать команду было несложно — мы давно друг друга знаем и прошли многое вместе, в том числе Донбасс. Нас объединяет настоящая фронтовая дружба, почти родственная связь. Мы благодарны всем, кто откликнулся: Захару Прилепину — его участие стало для нас честью и придало проекту вес. Он был во всех четырех городах тура. Спасибо Сергею Лукьяненко, Ксении Алферовой, поэтам Марии Ватутиной, Анне Долгаревой и, конечно, Максиму Фадееву, который не только участвовал, но и снимал о нас документальный фильм. Основные сложности были логистическими. Например, Сергей Васильевич Лукьяненко смог присоединиться только в двух городах из-за плотного графика. В проекте приняли участие не только писатели и фронтовые артисты, но и выдающиеся музыкальные коллективы. Это Донецкий академический симфонический оркестр — «Оркестр непокоренных», среди которых 22 участника боевых действий, хор ансамбля имени Александрова, оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема, готовящийся к туру по освобожденным территориям. Особая благодарность нашему композитору Алексею Сергунину — он создал эксклюзив проекта: концерт-симфонию, посвященную Русскому Донбассу.

— Какую роль сыграли Президентский фонд культурных инициатив и региональные власти в запуске «Культурного десанта»?

— Мы искренне благодарны Президентскому фонду культурных инициатив — уникальному институту, который за последние годы кардинально изменил культурный ландшафт страны. Особая благодарность руководителям регионов — Никитину Глебу Сергеевичу, губернатору Нижегородской области, Рустаму Нургалиевичу Минниханову, главе (раису) Республики Татарстан, Вячеславу Андреевичу Федорищеву, главе Самарской области, и Андрею Ивановичу Бочарову, губернатору Волгоградской области. Без их личного участия такой масштабный проект был бы невозможен.

Петр Лундстрем Фото: Пресс-служба проекта «Культурный десант 45/25» Петр Лундстрем Фото: Пресс-служба проекта «Культурный десант 45/25»

— Что для вас как музыканта особенно важно в миссии «Культурного десанта»? Какие смыслы он должен донести до зрителей?

— Для меня как для музыканта главное в миссии «Культурного десанта» — напомнить, насколько велика роль культуры в самые трудные периоды истории. Мы вспоминали, как в июне 1941 года за три дня была создана и исполнена «Священная война», как в блокадном Ленинграде прозвучала Седьмая симфония Шостаковича — символ несгибаемого духа. Культура поднимает дух не только солдат, но и всего народа. А это — ключ к победе. Вот в этом, на мой взгляд, главный смысл проекта.

— Ваша фамилия хорошо известна в музыкальных кругах. Как вы ощущаете ответственность, продолжая дело семьи Лундстремов?

— Безусловно, я всегда ощущал особую ответственность — не только из-за фамилии, но и благодаря своим великим предкам: Олегу Лундстрему, Игорю Лундстрему и многим другим, о которых могу рассказывать бесконечно. Я никогда не стремился что-то доказывать, но с самого начала понимал: есть определенная планка, которую я обязан держать. Я просто не имею права подвести тех, чье имя ношу.

— Ваш дед Игорь Лундстрем и его брат Олег внесли значительный вклад в развитие отечественного джаза. Каковы ваши личные воспоминания или семейные истории, связанные с их деятельностью?

— У меня много семейных воспоминаний, прежде всего об Олеге Леонидовиче Лундстреме — он ушел в 2005 году, и я хорошо его помню. Детство прошло рядом с ним. Игорь Леонидович ушел раньше, но о нем я знаю по рассказам отца. Самое ценное для меня — история об оркестре Олега Лундстрема в 1950–1970-х годах. Это была настоящая семья, где царили уважение, близость и доверие, даже без родственных связей. Мы шутим, что «кумовство не победить», но у нас оно не по крови, а по духу. Именно такие отношения — теплые, дружеские, как в семье — мы стараемся сохранить в нашей творческой среде.

Фото: Пресс-служба проекта «Культурный десант 45/25» Фото: Пресс-служба проекта «Культурный десант 45/25»

— Расскажите, как сегодня существует камерный оркестр Леонида Лундстрема, какие у него миссии?

— Камерный оркестр пока молодой коллектив, созданный племянником Олега Лундстрема — Леонидом Игоревичем. Интересный факт: большинство музыкантов, 16 человек, — его собственные ученики. У оркестра амбициозные планы, активная гастрольная деятельность. Этот проект негосударственный, пока без постоянного финансирования, но с большим потенциалом. Уже через неделю после окончания «Культурного десанта» мы выезжаем в тур по Донецку, Луганску, Белгороду, Старому Осколу и Курску в рамках проекта «Донбасский экспресс». И верим в большое будущее.

— Вы чувствуете, что музыка в вашей семье — это не просто профессия, а образ жизни и служения?

— Музыка в нашей семье — это не просто профессия. Лично для меня она неотъемлемая часть жизни. Я не мыслю себя вне музыки: если бы перестал быть музыкантом, потерял бы и все остальное. В то же время мне всегда было важно, чтобы музыка выходила за рамки сцены — в сферу общественной, политической, даже геополитической жизни. Великую русскую культуру можно и нужно проецировать в ту самую «мягкую силу» — и внутри страны, и за ее пределами. Музыка для меня — это мощный инструмент влияния.

Читайте также

«Русская культура живет»: что известно о балете «Дягилев», почему актуален

До СВО был настоящий ад: как Россия возвращает Донбасс к жизни

Больше 60 млн человек? Сколько советских граждан погибло в ВОВ