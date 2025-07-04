Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 17:53

В Венгрии рассказали, когда Украина могла завершить конфликт

Аналитик Кошкович: Украина могла завершить конфликт год назад

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украина могла завершить конфликт год назад, если бы пошла на перемирие с Россией, заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. По его мнению, в таком случае кризис разрешился бы при хороших условиях для Киева.

Зеленский должен был остановить этот конфликт год назад. <…> С каждым днем, пока Киев продолжает сражаться, ситуация становится все более отчаянной, — написал Кошкович.

Ранее эксперт заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило раньше подписать мирное соглашение с Россией. Он подчеркнул, что из-за упрямства политика Киев потерял литиевое месторождение под Шевченко.

В районе Шевченко на западе ДНР расположено значительное месторождение лития. Оно было обнаружено еще в 1982 году и рассматривалось Украиной как одно из самых перспективных.

До этого The New York Times писала, что продвижение российских военных на Украине сокращает доступ Киева к месторождениям редкоземельных металлов. Они являются критически важными для экономического партнерства с США, отмечали журналисты.

Украина
Владимир Зеленский
Россия
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей
Жителей российского города оставили вне Сети
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.