В Венгрии рассказали, когда Украина могла завершить конфликт Аналитик Кошкович: Украина могла завершить конфликт год назад

Украина могла завершить конфликт год назад, если бы пошла на перемирие с Россией, заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. По его мнению, в таком случае кризис разрешился бы при хороших условиях для Киева.

Зеленский должен был остановить этот конфликт год назад. <…> С каждым днем, пока Киев продолжает сражаться, ситуация становится все более отчаянной, — написал Кошкович.

Ранее эксперт заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило раньше подписать мирное соглашение с Россией. Он подчеркнул, что из-за упрямства политика Киев потерял литиевое месторождение под Шевченко.

В районе Шевченко на западе ДНР расположено значительное месторождение лития. Оно было обнаружено еще в 1982 году и рассматривалось Украиной как одно из самых перспективных.

До этого The New York Times писала, что продвижение российских военных на Украине сокращает доступ Киева к месторождениям редкоземельных металлов. Они являются критически важными для экономического партнерства с США, отмечали журналисты.