Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за виртуального пожара в квартире

Сотрудники МЧС ночью прибыли в сочинский ЖК, чтобы потушить пожар, которого в действительности не оказалось, передает Telegram-канал «112». В жилом комплексе «Раз Два Три» внимательные соседи заметили яркое зарево — в окнах одной из квартир было видно, что полыхал огонь.

Напуганные жители позвонили на номер экстренных служб, после чего двор заполонили пожарные машины с включенными сиренами. Однако позже выяснилось, что настоящего пожара не было. Огонь существовал лишь на экране телевизора, который ярко отражался в окне.

Ранее в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в Центре социальной реабилитации инвалидов. Возгорание кровли административного здания площадью 40 кв. м получило повышенный класс сложности из-за быстрого распространения огня.

Кроме того, в Крыму произошло возгорание сухой травы, который частично перекинулся на хозяйственные постройки в СНТ «Росинка». Жилые дома при этом не пострадали. К ликвидации возгорания были привлечены 163 спасателя и 44 единицы техники. Авиация за 16 проходов сбросила 48 тонн воды для тушения огня.