В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года Депутат Говырин: к концу года ключевая ставка может опуститься лишь до 16–17%

Центральный банк России может к концу года понизить ключевую ставку только до 16–17%, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству и участник Восточного экономического форума Алексей Говырин. По его словам, в настоящее время ЦБ придерживается осторожной политики, поэтому не будет резко снижать ставку.

Глава «Сбера» Герман Греф на Восточном экономическом форуме предположил, что к концу года ставка может снизиться до 14%, но фактически Банк России пока придерживается более осторожной траектории. Сейчас ставка держится на уровне 18%, а в официальных прогнозах регулятора фигурируют значения ближе к 16–17% на конец 2025 года. Чтобы опуститься сразу на четыре пункта, потребуется заметное ускорение дефляции и приток факторов, укрепляющих рубль, чего пока не видно, — пояснил Говырин.

Ранее Греф заявил, что для оживления российской экономики нужна ключевая ставка на уровне 12%. По его словам, к концу 2025 года ожидается снижение ставки до 14%.

При этом экономист Денис Ракша ранее допустил, что в ближайшие месяцы Центробанк повысит ключевую ставку. Он подчеркнул, что если инфляция вновь начнет устойчиво расти, у ЦБ не останется другого выбора, кроме как перейти к ужесточению денежно-кредитной политики.