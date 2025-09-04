В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири» Цивилев: работы по увеличению мощности газопровода «Сила Сибири» уже стартовали

Работы по увеличению мощности газопровода «Сила Сибири», по которому идут поставки газа из России в Китай, уже начались, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума. По его словам, которые передает агентство «Прайм», после того, как работы будут закончены, появится возможность назвать конкретные сроки увеличения поставок.

Пока зафиксируем: на проектную мощность 38 млрд кубометров, подчеркиваю, мы вышли, — подчеркнул глава Минэнерго РФ.

Сейчас специалисты будут вносить дополнительные изменения в проект газопровода, чтобы выйти на уровень 44 млрд кубометров, уточнил он. Цивилев добавил, что схема финансирования строительства «Силы Сибири» будет определена в 2026 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новые соглашения по поставкам российского трубопроводного газа, включая проект «Сила Сибири — 2», являются взаимовыгодными. Глава государства отметил, что договоренности строятся исключительно на рыночных принципах и не содержат элементов благотворительности.

До этого российский лидер сообщил, что проект газопровода «Сила Сибири» готовился в течение нескольких лет, в перспективе Россия будет поставлять в Китай более 100 млрд кубометров газа ежегодно. Путин подчеркнул, что цена на газ, который будет транспортироваться по этому трубопроводу, является полностью рыночной.