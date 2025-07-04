Стало известно, как директор «Тайгана» поступит с напавшим на него львом Директор «Тайгана» Зубков пообещал ухаживать за напавшим на него львом

Директор парка «Тайган» Олег Зубков продолжит ухаживать за напавшим на него львом, сообщила NEWS.ru его пресс-секретарь Татьяна Алексагина. По ее словам, он всегда принимал любых животных, в том числе тех, которые по разным причинам вели себя агрессивно. Алексагина подчеркнула, что это «выбор настоящего мужчины».

Олег Алексеевич никогда ни одно животное не усыплял. Он принимал и львов, и других животных, которые попали в трудную жизненную ситуацию, на дрессировщиков нападали или между собой дрались. Он продолжит самостоятельно кормить львов, те признают и слушают только его. Это выбор настоящего мужчины, — отметила Алексагина.

Она добавила, что Зубкову так или иначе пришлось бы продолжать ухаживать за напавшим на него львом. По словам пресс-секретаря, «никто в здравом уме и светлой памяти» не согласится это делать вместо него.

Львы набросились на Олега Зубкова вечером 22 июня и нанесли ему серьезные травмы. В Сети распространилось видео, на котором видно, как хищник вцепился мужчине в шею и таскает его по вольеру. 3 июля предпринимателя выписали из больницы, он улыбался и разговаривал, пообещал провести в ближайшее время пресс-конференцию.