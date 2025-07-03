«Я воскрес»: владелец «Тайгана» вышел на публику после нападения львов Владелец «Тайгана» Зубков выписался из больницы после трагедии со львами

Основатель и владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков выписался из больницы после нападения львов, передает Telegram-канал «Mash на волне». Он отметил, что чувствует себя хорошо.

Я воскрес. Еще немного есть дырок, которые зарастут, но академик Плеханов, который руководит данной клиникой, сказал, что <…> все у меня хорошо, — сказал журналистам Зубков.

В больнице он узнал, что за его судьбой и здоровьем следит вся страна. Зубков также пообещал ответить на вопросы общественности при улучшении состояния. Сейчас владельцу «Тайгана» пока тяжело разговаривать.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка народный артист РФ Эдгард Запашный рассказал, что Зубкову сделали операцию на трахее. Он также отметил, что владелец «Тайгана» проходит реабилитацию.

Также советник главы Крыма Олег Крючков пояснил: львы напали на основателя сафари-парка во время кормления. Медики зафиксировали у Зубкова серьезную травму головы и шеи, потерю большого количества крови, а также повреждение легкого. Очевидцы утверждали, что один из хищников вцепился пострадавшему в шею.