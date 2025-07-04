Владелец «Тайгана» Зубков отреагировал на инцидент с покурившей обезьяной

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» намерен навестить орангутана Дану сразу, как только вернется домой, поделилась в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь предпринимателя Татьяна Алексагина. По ее словам, пострадавшая обезьяна является одним из самых любимых животных Зубкова, он растил ее с младенчества. При этом Алексагина подчеркнула, что Зубков расстроен произошедшим, но не намерен устраивать разборки и ломать судьбу девушки, предложившей обезьяне вейп.

Он сразу пойдет к Дане, потому что это его любимица. Он вырастил ее с младенчества. Она очень по нему скучает. Ничего хорошего он о случившемся не думает, — сказала собеседница NEWS.ru.

Ранее российская боксерша Анастасия Лучкина сняла на видео, как курит вейп около клетки с обезьяной и протягивает устройство животному. Орангутан взял устройство и повторил все действия девушки. После этого состояние примата ухудшилось: Дана была очень вялой и мало ела.

Позднее Лучкина опубликовала видео с извинениями за свой поступок. По ее словам, она сделала это «ради хайпа» и теперь сожалеет о содеянном. Она добавила, что перед ней другие посетители зоопарка также «угощали» обезьяну табачными изделиями, потому она решила повторить это за ними.