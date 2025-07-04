Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 18:17

Владелец «Тайгана» Зубков отреагировал на инцидент с покурившей обезьяной

Пресс-секретарь «Тайгана» назвала курившую вейп обезьяну любимицей Зубкова

Олег Зубков Олег Зубков Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» намерен навестить орангутана Дану сразу, как только вернется домой, поделилась в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь предпринимателя Татьяна Алексагина. По ее словам, пострадавшая обезьяна является одним из самых любимых животных Зубкова, он растил ее с младенчества. При этом Алексагина подчеркнула, что Зубков расстроен произошедшим, но не намерен устраивать разборки и ломать судьбу девушки, предложившей обезьяне вейп.

Он сразу пойдет к Дане, потому что это его любимица. Он вырастил ее с младенчества. Она очень по нему скучает. Ничего хорошего он о случившемся не думает, — сказала собеседница NEWS.ru.

Ранее российская боксерша Анастасия Лучкина сняла на видео, как курит вейп около клетки с обезьяной и протягивает устройство животному. Орангутан взял устройство и повторил все действия девушки. После этого состояние примата ухудшилось: Дана была очень вялой и мало ела.

Позднее Лучкина опубликовала видео с извинениями за свой поступок. По ее словам, она сделала это «ради хайпа» и теперь сожалеет о содеянном. Она добавила, что перед ней другие посетители зоопарка также «угощали» обезьяну табачными изделиями, потому она решила повторить это за ними.

животные
обезьяны
Тайган
Крым
Олег Зубков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.