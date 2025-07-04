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04 июля 2025 в 18:06

Экс-главе района в Дагестане вынесли приговор за незаконное хранение оружия

Экс-главу Унцукульского района Дагестана приговорили к 7,5 года колонии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Экс-главу Унцукульского района Дагестана Шамиля Магомедова приговорили к 7,5 года колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Ему предъявили обвинения по делу о незаконном хранении оружия и вымогательстве денежных средств.

Суд, признав подсудимого виновным, назначил ему наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, обвиняемый в хищениях, покинул пост. 26 июня госслужащего освободили под подписку о невыезде. Суд удовлетворил требования прокуратуры к чиновнику и его родственникам. Иск касается незаконного обращения в доход государства активов нефтеперерабатывающего завода ООО «Дагестаннефтепродукт» (ныне ОАО «Каспетролсервис»).

Помимо самого Магомедова, в числе ответчиков значатся его дети — сын Магомед и дочь Саидат, а также Галимат и Маржанат Исмаиловы. В перечне фигурируют и две коммерческие организации — ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек». Иск был принят к производству 23 июня.

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