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04 июля 2025 в 18:16

В России хотят ограничить продажу газировок и чипсов

Депутаты Госдумы предложили запретить продажу газировок и чипсов в школах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы предложили запретить продажу газировок и чипсов в школах, следует из обращения нижней палаты парламента к Минпросвещения, опубликованного в думской электронной базе. В то же время они выступили за то, чтобы в школьном питании было больше фруктов, овощей и цельных злаков.

Рекомендовать Минпросвещения РФ установить возможность запрета продажи вредных продуктов в буфетах и автоматах на территориях образовательных организаций, — говорится в документе.

Ранее нутрициолог Ольга Филина заявила, что современные подростки, как правило, употребляют пустые калории и обилие углеводов, что впоследствии грозит ожирением. Помимо этого, по ее словам, сегодня во многих семьях нет культуры питания.

Она отметила, что из-за быстрого темпа жизни взрослые зачастую не успевают готовить детям полезную еду. Подросткам дают деньги, а они в свою очередь покупают фастфуд и сладости. Помимо этого, современные дети ведут более пассивный образ жизни, чем предыдущие поколения. Они меньше двигаются и особо привязаны к гаджетам. До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что люди с избыточным весом, чей индекс массы тела составляет более 40, теряют до 10 лет жизни.

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