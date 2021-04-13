Гильерме дисквалифицирован на два матча после нападок на фанатов «Спартака»

https://static.news.ru/photo/0393bf56-9c65-11eb-abbd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Голкипер сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гильерме дисквалифицирован на два матча по итогам заседания КДК РФС и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Во вторник, 13 апреля, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел скандал между болельщиками «Спартака» и натурализованным бразильским вратарём «железнодорожников». Во время встречи фанаты скандировали оскорбительные лозунги. Позже директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что Гильерме сам неоднократно провоцировал болельщиков.

Матч 25-го тура Российской премьер-лиги завершился победой «Локомотива» со счётом 2:0. Эта победа стала восьмой подряд для команды Марко Николича. Таким образом, в активе «железнодорожников» 46 очков и третье место в турнирной таблице. «Спартак» в гонке за чемпионство отстал от петербургского «Зенита» на семь очков.

Ранее директор по коммуникациям футбольного клуба «Локомотив» Александр Бедарев отреагировал на защиту болельщиков Фетисовым. Он удивлён словами коллеги и убеждён, что в «Спартаке» сместили акценты и оправдали то, «чему в современном мире нет оправдания», писал NEWS.ru.