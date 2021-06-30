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Путин намекнул на отставки после провалов сборных на Евро и ЧМ

15:33, 30 июня 2021
Фото: Franz Waelischmiller/ SVEN SIMON / Global Look Press
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Президент России Владимир Путин прокомментировал выступления сборных России по хоккею и футболу на чемпионатах мира и Европы.

Спорт есть спорт, есть и триумфы, и поражения. То, что и хоккейная сборная, и тем более футбольная сборная не отличились, не может остаться незамеченным. В таких случаях, как обычно, нужно подумать, что сделано позитивное, что нужно изменить, в том числе кадровую составляющую, — сказал Путин.

Сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы — 2020, заняв последнее место в группе. Сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира — 2021 проиграла Канаде и тоже вылетела из турнира.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объяснил во время традиционной прямой линии, почему Санкт-Петербург не отказался от проведения матчей Евро-2020, несмотря на вспышку COVID-19.

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