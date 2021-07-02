Движение вниз: как российский баскетбол дошёл до дна

Мужская сборная России по баскетболу досрочно выполнила задачу по отбору на чемпионат Европы — 2022, причём без особых усилий. Но вот идея отобраться на Олимпиаду полностью провалилась.

Проблема здесь не в игроках, которые в квалификации сначала проиграли восемь очков Мексике (64:72), затем два — Германии (67:69). Проблема даже не в тех, кто отказался ехать играть за национальный коллектив. А таких практически вторая сборная: Алексей Швед, Никита Курбанов, Сергей Карасёв, Андрей Зубков, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Джоэль Боломбой и Виталий Фридзон — и все звёзды своих клубов.

Пожалуйста, не нужно их винить. Посмотрите на сборную США: отказников ещё больше, чем у нас, но при этом команда собирается просто отпад. Вот за кем будет приятно следить на Олимпиаде в Токио. Наша беда в системе: российский баскетбол, как и хоккей (не говоря уже о футболе, которого в стране давно нет), вымирает.

Казалось бы, Мексика и Германия — проходимые команды, напрягаться ребятам особо не нужно. Но к квалификации в итоге сборная подошла совсем неподготовленной. При этом на парней Базаревича изначально больших надежд не возлагалось: в сборной практически не осталось игроков, которые боролись за медали на Евробаскете-2011 и на Играх следующего года. Ветераны уходят, а новых качественных баскетболистов почему-то нет — и это понимают все, даже самые незаинтересованные в «лучшей игре с мячом». Можно скинуть на отсутствие опыта, говорить о том, что клубы не дают возможности развиваться молодым, но разве это оправдание?

В России почему-то принято недооценивать соперников практически во всех популярных командных видах спорта. Что в хоккее на чемпионате мира, которые мы не выигрывали с 2014 года, что в футболе не можем выйти из группы среднего уровня на текущем Евро. Сейчас вот баскетбол.

Tilo Wiedensohler via imago-images.de/Global Look Press

Против Мексики ребята контролировали первую половину игры, но третья четверть (как часто бывает) разрушила всё: потери и проигранные подборы — результат чрезмерной уверенности в преимуществе, добытом ранее. Надежда оставалась только на игру с немцами, но там нужно было обыгрывать соперника с разницей восемь очков и более.

И всё неплохо начиналось: россияне сразу завладели инициативой, к середине третьей четверти преимущество доходило до десяти очков, но куда всё это делось? Почему при сокращении отставания россияне так растерялись, зарабатывая никому не нужные фолы? Почему ничего не меняется с контролем мяча? Почему команда не делает выводы и второй матч подряд отметка потерь доходит до 21? И это при том, что ни Мексика, ни Германия по уровню совсем не сильнее нас.

Но самое странное, за игроков не стыдно. Не стыдно за отказников, которым не интересно представлять страну. Стыдно за всю систему подготовки, которая катится на дно. И не только мужской сборной. С женщинами дело обстоит куда хуже. Последний раз российские баскетболистки принимали участие в Олимпиаде в 2012 году. Тогда мы радовались бронзе. А сейчас... Сейчас мы видим реальный уровень.

И он останется таковым ещё на многие годы. Мы смотрим, как ЦСКА и «Зенит», а некогда и подмосковные «Химки» показывают неплохие, пусть и нестабильные результаты в Евролиге, но на уровне сборной всё слишком плачевно — там некому играть. Утеряно всё: тренерская школа, которая всё ещё придерживается каких-то советских соображений в подготовке, селекция, детско-юношеский спорт.

Пока в футболе кричат об отмене лимита на легионеров, в баскетболе его, кажется, надо ужесточить, потому что в нынешних условиях он очень условный. Российским ребятам слабо доверяют, предоставляя мало игровой практики. А про молодёжь и вовсе нечего говорить.

Похожего мнения придерживается и бывший главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Елевич, который в беседе подчеркнул нехватку российских баскетболистов.

Очень много зависит от того, что мы делаем. В нашем хозяйстве не так всё хорошо, как кажется. Я уже говорил о том, что у нас нет нормального чемпионата — у нас всего играет девять команд, в которых всего 40-45 российских игроков, остальные — иностранцы. Игровое время, которое они получают, очень маленькое. Кого можно выбрать из такого количества баскетболистов в сборную? К тому же, многим из них давно уже за 30 лет. А молодёжи просто нет, потому что им не дают возможность адаптироваться к своим позициям на паркете, не доверяют, — сказал Елевич корреспонденту NEWS.ru.

Tilo Wiedensohler via imago-images.de/Global Look Press

По его мнению, пока у нас не будет хотя бы 16 команд в чемпионате России, пока не будут строить хорошие дворцы — у нас не будет ничего.

У нас тренеры за мизерную зарплату работают сразу на трёх, четырёх работах. В этом проблема. Это ведь не только в баскетболе. Посмотрите, какой провал во всех игровых видах спорта: хоккей, футбол, волейбол, гандбол. И мы этого не понимаем. Руководители говорят, что всё хорошо. Меня слеза от этого прошибает! Пока у нас не появятся нормальные площадки, детско-юношеские школы, всё и будет на таком уровне. Мы игроков ругаем, а не на них надо акцент делать. Их воспитали тренеры. А у нас сейчас кругом одни руководители, а не тренеры, — добавил он.

И вот тут как раз ещё более глубокая проблема: российские специалисты всё реже и реже работают во внутреннем чемпионате.

Посмотрите ещё на то, что наши специалисты российские команды практически не тренируют. Это меня больше всего убивает. Я четыре года работал в Испании, все помощники были местные. А у нас приезжает иностранец и везёт всех с собой. Это абсурд полный! А у нас есть хорошие тренеры, поверьте! Но у нас работы для них нет! И никто слушать не хочет, — объясняет Елевич.

Сейчас, как утверждает специалист, никто не хочет проводить работу над ошибками. Зато все делают акцент на работе главного тренера. Только вот проблема совсем не в Сергее Базаревиче.