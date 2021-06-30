Баскетболисты из РФ начали олимпийскую квалификацию с проигрыша Мексике

В хорватском Сплите российские баскетболисты вступили в борьбу за олимпийскую квалификационную путёвку. В первом матче сборная России проиграла Мексике со счётом 72:64.

Накануне мексиканцы уступили сборной Германии 82:76, поэтому победа гарантировала сборной России выход в полуфинал турнира, в котором принимают участие также сборные Хорватии, Бразилии и Туниса. Россияне успешно начали матч, и в первой половине их преимущество составляло десять очков, но к перерыву мексиканцы сократили его вдвое, а к концу третьей четверти переломили ход игры и вышли вперёд. В последней четверти спортсменам из РФ удались несколько трёхочковых попаданий, но они не смогли изменить ситуацию.

Сборная России неудачно играла и в контрольных матчах, проиграв три из четырёх игр. Олимпийские квалификационные турниры завершатся в воскресенье, 4 июля. По итогам соревнований в Сплите олимпийскую путёвку получит только одна команда-победитель. Для выхода из группы теперь россиянам нужно обыгрывать Германию с преимуществом в девять очков.

Как сообщалось ранее, баскетболисты московского ЦСКА одолели казанский УНИКС в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и выиграли тем самым в девятый раз подряд турнир.