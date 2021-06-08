Больше не машина: во что превратилась сборная России по хоккею

Чемпионат мира по хоккею завершился победой канадцев. Эмоции как раз подутихли, и теперь с трезвой головой можно поговорить о шансах сборной России на Олимпиаде, которая совсем не за горами.

До начала мирового первенства «Красную машину» считали одним из фаворитов чемпионата. Вроде бы всё очевидно: состав на фоне соперников выглядит лучше, игроки качественные, да и звенья сыграны. Единственное, что напрягало — вратарская линия, да и она в итоге оказалась не самой плачевной. В чём тогда проблема-то?

На групповом этапе команда Валерия Брагина потерпела только одно поражение и вышла в четвертьфинал с первого места. Те самые канадцы, которым мы проиграли, могли и вовсе оказаться за бортом, учитывая первые три сенсационные поражения. Но пока россияне предвкушали лёгкий матч с «кленовыми», соперник серьёзно изучал слабые стороны ребят Брагина.

Главная проблема российской сборной оказалась в психологическом настрое. И тут мы сразу вспоминаем нелепый 2013 год, когда на этой же стадии Россия вылетела, проиграв американцам с таким же, на первый взгляд, невзрачным составом. Что тогда, что сейчас — это предолимпийский год.

Разница лишь в восприятии болельщиков: в 2013-м это был удар по статусу. Проиграть 3:8 — это не 1:2 в овертайме. Но что после того поражения, что после этого главных тренеров убирать не стали. И если Зинэтуле Билялетдинову помогло золото, добытое годом ранее, то Брагина спасает лишь предолимпийский год. Менять тренеров как перчатки совершенно неразумно. Об этом сразу после поражения заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Так что теперь рулевому сборной стоит уповать только на старую пословицу: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Jari PestelacciJP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2014 году Олимпиаду мы не выиграли. Более того, даже провалили этапы Еврохоккейтура. Главным позором стал Кубок Первого канала, где россияне заняли предпоследнее место. Щелчок по носу перед главным мировым соревнованием заставил тренера пересмотреть тактику, убрать некоторых хоккеистов из состава, но в итоге стало только хуже. На Игры в Сочи отправились 19-летний Валерий Ничушкин и 22-летний Владимир Тарасенко, даже среднего по классу защитника Никиту Никитина включили. И чём в итоге эта троица запомнилась? Ровным счётом ничем.

Сейчас же состав сборной на ЧМ выглядел внушительным (жаль, на льду это не подтвердилось). Чего стоят только Дмитрий Орлов, Евгений Тимкин, Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Максим Шалунов и Антон Слепышев. Не удивляйтесь, если перед Пекином вы вдруг кого-то из них не увидите, пусть это и лидеры. У Брагина, чтобы протестировать состав, будет всего несколько этапов Евротура.

И пока российский специалист будет ломать голову над тем, кем же удивить соперников на предстоящих Играх, канадцы и американцы отправят туда самых ярких спортсменов, даже если это будут совсем не звёзды из Национальной хоккейной лиги. Мы уже видели, чем это грозит нашим.

Как бы там ни было, веры в успех этой команды нет, к сожалению. Пока хоккей стремительно развивается за океаном и в странах Скандинавии, российский уже давно никого не впечатляет, а бренд «Красная машина» стал просто стареньким «Запорожцем». И пока не видно, как эту ситуацию развернуть вспять.

Чтобы изменить ход истории и избежать провала в Китае, обратить внимание нужно на голову. Может, пора перестать надеяться на костяк из хоккеистов СКА и ЦСКА? А может, и вовсе проблема не в игроках?

Чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин в разговоре с NEWS.ru отметил, что с первых дней чемпионата мира было понятно — канадцы во многих аспектах превосходят россиян.

Представленные канадцы на чемпионате мира ничуть не слабее, а во многих аспектах даже сильнее, чем наша команда. Ожидать фурора на Олимпиаде? Дело в том, что фурор — это обыграть всех 10:0, а выйти в тройку призёров, например, это не фурор. По подбору игроков, который сейчас есть в наличии у россиян, мы вполне можем претендовать на тройку лидеров, — сказал Николишин.

Он добавил, что в Пекин должны отправиться игроки НХЛ. Но и этого мало, необходимо изменить систему работы.

Мы позавчера встречались и обсуждали: в первую очередь должен быть составлен чёткий план действий; выбран менеджер, и не один, а несколько; составлена команда тренерского штаба, несколько менеджеров. Потом уже собирать состав из игроков. Нужно понимать, в какой хоккей будем играть — это не «Золотая шайба», нужно комплексно подходить к решению проблемы, — заключил он.

До Олимпиады действительно ещё есть время. Но хватит ли его на тотальную переделку сборной? В этом есть большие сомнения.