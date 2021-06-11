Окончание без удовлетворения: чем запомнится баскетбольный сезон в России

Баскетбольный сезон в России завершился победой московского ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ. И вроде бы надо радоваться, но этот год оказался ещё печальнее, чем ковидный 2020-й. Чем он запомнится и что будет дальше — выяснял NEWS.ru.

ЦСКА

Начнём по классике с хорошего. «Армейцы» в очередной раз стали обладателями Кубка чемпионата России, всухую обыграв казанский УНИКС в серии. Достойно? Безусловно. Жаль, что не удалось взять двойной трофей. В Евролиге, как мы помним, «красно-синие» с треском провалились в «Финале четырёх», уступив сначала «Анадолу Эфес» (86:89), а затем аутсайдеру «Милану» (73:83). В итоге ЦСКА занял четвёртое место в таблице.

Сезон для команды Димитриса Итудиса, с которым в конечном счёте подписали новый трудовой договор, получился захватывающим: до старта плей-офф ЦСКА оставался вверху турнирных таблиц и уверенно двигался к очередным трофеям. Однако затем превосходство начало угасать. Отчасти это связано с потерей защитника Майка Джеймса, который оказался в центре нескольких скандалов.

Его отстранение от матчей и переход в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» сказались на результатах «красно-синих». При этом новичок Габриэль Лундберг так и не смог полноценно заменить Джеймса. Да, датчанин неплохой исполнитель, но «решать» в больших матчах он пока не готов. И это главная проблема для ЦСКА — в межсезонье команде необходимо найти баскетболиста, способного закрывать заднюю линию.

Ещё одной глобальной потерей для Итудиса стала травма спины Николы Милутинова, из-за которой он полноценно восстановится только к следующему сезону. Хотя, казалось бы, его отсутствие должно было пройти незаметно благодаря Торнике Шенгелии, Йоханнесу Фойгтманну и Джоэлу Боломбою, но в Евролиге всё становилось только печальнее.

Зато чемпионат России прошёл со знаком качества. Но стоит ли из-за этого воспевать Итудиса? Очевидно, нет. Уровень Единой лиги ВТБ даже рядом не стоит с уровнем Евролиги. Как раз главный тренер должен ответить за провалы. Рано или поздно его не спасут красивые речи, эмоциональность на паркете и два титула Евролиги из шести (что пока является преимуществом перед коллегами). И пока ЦСКА проигрывает даже не грандам, а проходимым соперникам, ни о каком тотальном преимуществе не может идти и речи. И в следующем сезоне это с лёгкостью может доказать «Зенит».

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«Зенит»

Петербургский клуб явно взбодрился, став откровенной сенсацией обоих чемпионатов. В прошлом сезоне, досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса, «сине-бело-голубые» с завистью смотрели на оппонентов снизу турнирной таблицы. По ходу сезона Жоана Плазу сменил соотечественник Хавьер Паскуаль, который только из-за вируса не смог подлатать трещины.

Зато плоды оказались видны уже летом, когда руководство стало подписывать новых игроков одного за другим: Билли Бэрона, Артураса Гудайтиса, Дениса Захарова, Кевина Пангоса, Алекса Пойтресса, Виталия Фридзона. Самое крутое, что ни один из этих баскетболистов не является величиной европейского уровня. Все они довольно средние игроки с такими же показателями, не говоря уже об опыте выступлений на уровне Евролиги.

Тем и приятнее, что петербургский коллектив «не обделался», а выстрелил. И тут надо отдать должное Паскуалю, который ещё в 2010 году поднял над головой кубок европейского турнира вместе с «Барселоной» и стал самым молодым тренером, кому удалось достичь такого результата. Тогда ему было 37.

Весь сезон «Зенит» демонстрировал чёткость в защите, проявлял характер, а игроки точно выполняли поставленные задачи на своих позициях. Особенно это было видно на выездных встречах в Евролиге. Можно было выступить лучше дома с теми же «Химками» или «Фенербахче», но невозможно всё время выигрывать.

Паскуаль сделал из утопленника «Зенита» испанского гранда. В итоге в борьбе за выход в «Финал четырёх» Евролиги петербуржцы встретились с каталонцами и затащили их в пятую игру серии, чего изначально никто не ожидал. Да, уступили. Но это дебют команды с берегов Невы на элитном уровне.

Кажется, Паскуаль, с которым продлили контракт ещё на три года, в ближайшее время очень громко о себе заявит. И на уровне чемпионата России тоже, где «сине-бело-голубые» вылетели от «армейцев» в полуфинале.

При этом в самом начале сезона команду подкосила серьёзная вспышка коронавируса. Ребята стали только сильнее. А вот подмосковные «Химки», извечного соперника ЦСКА, это уничтожило.

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«Химки»

Подмосковный коллектив провалился на всех уровнях. Отпечаток на клуб наложил злосчастный коронавирус. Когда в начале сезона из команды выпала большая половина баскетболистов, Римасу Куртинайтису ничего не оставалось, как внедрять молодёжь, которая была явно не готова творить историю.

Отрицательные результаты и последнее место по итогам первого круга Евролиги заставили руководство пересмотреть тренерский штаб и отказаться от нескольких игроков: расположение команды покинули лидеры — Грег Монро и Йонас Жеребко. А на место литовского специалиста пришёл россиянин Андрей Мальцев.

С ним постепенно пришли и победы, но их не хватило ни для попадания в плей-офф европейского чемпионата, ни для успешных показателей во внутреннем первенстве (хоть они и попали в плей-офф

Лиги ВТБ досрочно). Как итог — провал по всем фронтам. Это привело к отказу компании Алишера Усманова продолжать инвестировать в команду. А если открещивается главный спонсор, то продолжение существования клуба оказывается под угрозой.

bckhimki.com

31 мая был последний день подачи заявок на участие в следующем сезоне, и в списке «Химки» не значатся. Клуб, который не так давно (в сезоне-2019/20) занимал первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, был лидером в Евролиге и на протяжении долгих лет чуть ли не единственным коллективом, составлявшим конкуренцию «армейцам», рискует прекратить своё существование. В истории, которую начал писать в 1997 году Сергей Елевич, кажется, поставлена точка. Но хотелось бы, чтобы в итоге это оказалось просто жирной запятой.

В конце концов, не зря же баскетболисты, отдавшие много лет команде, обратились 7 июня с открытым письмом к губернатору Московской области Андрею Воробьёву. В сообщении, подписанном Сергеем Моней, Егором Вяльцевым, Вячеславом Зайцевым, Евгением Вороновым, Сергеем Карасёвым (который вернулся в «Зенит»), Тимофеем Мозговым, Антоном Понкрашовым и Виталией Фридзоном, говорится о том, что в 2013 году чиновник помог найти Усманова. Он и закрыл все предыдущие долги, а клуб, в свою очередь, на протяжении восьми лет благодарил его успехами как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене.

Без этой команды баскетбол, конечно, многое потеряет. Но, может, это значит, что кто-то другой сумеет ярко выстрелить?