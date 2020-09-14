Шенгелия: я всё объяснил грузинским болельщикам

Новичок баскетбольного клуба ЦСКА Торнике Шенгелия, выступавший за испанскую «Басконию», подписал контракт с москвичами в июле 2020 года. Правда переход этот был раскритикован президентом Грузии и болельщиками. В интервью NEWS.ru Шенгелия рассказал, что чувствовал, когда стал чемпионом Испании, почему выбрал предложение «красно-синих», и высказался о критике в его адрес со стороны жителей Грузии. Также он рассказал, куда необходимо отправиться во время путешествия по Грузии.

«Весь город отмечал чемпионство «Басконии»

— У вас получился очень яркий сезон в чемпионате Испании. Какие эмоции испытывали, когда поднимали кубок победителя?

— Это было великолепно! Замечательные ощущения, учитывая, что это первое чемпионство за шесть лет (последний раз «Баскония» становилась обладателем золотых наград в 2010 году, Шенгелия пополнил ряды испанского коллектива в 2014-м. — NEWS.ru). Большая честь иметь возможность почувствовать себя частью этого праздника. В конце концов, не каждый год удаётся стать чемпионом страны, тем более впервые для меня.

baskonia1959/instagram.com

— Какая атмосфера была в испанском клубе в тот день?

— Нереальная. Понимаете, это же первое чемпионство команды спустя десять лет. Лидером Испании и Евролиги в целом всегда считалась «Барселона». Так что в тот день и в команде, и в городе отмечали и радовались все болельщики.

— Когда испанцы узнали о том, что вы перебираетесь в Москву, не пытались уговорить остаться?

— Мы, конечно, пообщались с ребятами, они правильно восприняли мой переход и пожелали удачи. В любом случае, мы не прощались, всё равно скоро встретимся на площадке.

— Долго думали над предложением ЦСКА?

— Недолго, на самом деле — мне потребовалось около недели, может, чуть меньше на принятие положительного решения.

— Почему «армейцы»?

— Это один из сильнейших клубов Европы. Я уже говорил и готов повторить: я счастлив быть частью команды, действующего чемпиона Евролиги.

— Многие уверены, что с вашим переходом у соперников ЦСКА нет шансов ни в Лиге ВТБ, ни в Евролиге. Согласны?

— Неважно, что пишут и говорят. Да, на данный момент ЦСКА является действующим чемпионом, и мы будем делать всё, чтобы это и было дальше. Мы ставим перед собой цель продолжать побеждать.

— Как вас приняли новые партнёры?

— Очень-очень тепло. Великолепная команда с потрясающими игроками. К тому же, я ранее играл в «Басконии» с Дарраном Хиллиардом (сезон 2018/19), Йоханнесом Фогтманном с 2016 по 2019 год. Так что вроде бы перешёл в новую команду, но со всеми ребятами пересекались, общались.

baskonia1959/Instagram.com

«Люди в России такие же добрые, как и в Грузии»

— Ожидали, что московские болельщики тепло вас примут?

— Да, ожидал. У нас как раз была встреча с болельщиками, очаровательные ребята! Плюс я читал их комментарии, когда клуб официально объявил о переходе, видел их поздравления. Я очень счастлив, что меня окружили поддержкой болельщики ЦСКА.

— Чего не скажешь о грузинских фанатах. Ваш переход не обсуждал, пожалуй, только ленивый. Но меня очень удивила реакция не только грузинских болельщиков, но и президента страны. Как вы думаете, откуда столько негатива? Вас чуть ли не предателем родины назвали. Вы вообще читали, что писали относительно вашего трансфера?

— Конечно, читал. Во-первых, я уже успокоился и давно объяснил всё грузинским болельщикам, во-вторых, я не акцентировал внимание на негативных комментариях в СМИ, так как для меня очень важно, что моя семья, люди, которые меня любят и знают, оказали большую поддержку. Думаю, что со временем всё встанет на свои места.

— Как вам Москва глазами жителя, а не туриста? Успели погулять?

— Если честно, очень нравится. К счастью, мне повезло с погодой, когда только приехал в Москву, у меня был шанс посетить несколько мест, погулять по столице. Очень круто.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Честно говоря, после посещения Тбилиси и Батуми я не хотела возвращаться в Москву. Там очень добрые люди. Люди в Москве очень серьёзные. Вам так не показалось?

— О, да нет, люди в России на самом деле такие же добрые, как и в Грузии. И чем больше я узнаю россиян, тем больше убеждаюсь, что дальше будет только лучше. Российские люди крутые.

«Грузинское вино одно из самых лучших в мире»

— Куда обязательно стоит съездить, если турист решил отправиться в Грузию?

— Ох, на самом деле в Грузии очень много классных мест, которые обязательны к посещению. В первую очередь это горы, конечно же. Как только ты оказываешься у подножия, ты начинаешь чувствовать себя максимально маленьким перед силой природы. Дальше — популярные города с удивительной историей. Там обязательно и примут с радушием, и вином угостят (смеётся). У нас очень много винниц, на которые следует обратить внимание, потому что грузинское вино, правда, одно из самых лучших в мире. Да очень много мест, и все они с каждым годом становятся всё лучше и лучше. Но многое, конечно, зависит от того, за какими эмоциями едет турист.

— А какие ваши любимые места?

— На данный момент — это, конечно, Тбилиси, но если быть честным, то у меня есть стимул посетить как можно больше городов, потому что Грузия — очень красивая страна, а какая еда!

cskabasket.com

— Какое ваше любимое блюдо?

— Хачапури (смеётся). Слишком вкусно! Просто невозможно остановиться.

«Я был одержим идеей играть в НБА»

— Есть ли мечта вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), в которой вы защищали цвета «Чикаго Буллс» и «Бруклин Нетс»?

— Любой игрок мечтает испытать себя в НБА, если появляется такой шанс. У меня он, к счастью, был. Я был одержим этой идеей, но сейчас я чаще задумываюсь, надо ли мне это. На данный момент я часть отличного коллектива, играю в Евролиге. Конечно, если вариант поступит, то подумаю, если нет — ничего страшного.

— Если говорить о баскетболистах, то кто ваш кумир?

— У меня два любимых игрока: первый — аргентинский атакующий защитник Эмануэль Джинобили, а второй — нигерийский и американский центровой Хаким Оладжьювон. Мне очень нравится их стиль игры, отличные навыки владения мячом, они — настоящие топы баскетбола.

«Лучший актёр — Леонардо Ди Каприо»

— Понимаю, что у вас не так много свободного времени. Как любите его проводить?

— Сейчас, действительно, не так много свободного времени, бывает, что с ребятами из команды проводим время, иногда остаюсь дома, смотрю разные фильмы.

— Какие ваши любимые фильмы?

— Ох, я даже не знаю. Это очень сложный вопрос, но я киноман — было бы больше времени, я бы тратил его на просмотры различных кинолент (смеётся).

— Есть ли актёры, которыми восхищаетесь?

— Самый лучший актёр — это Леонардо Ди Каприо. Очень много крутых фильмов с его участием, но, пожалуй, топ — это «Волк с Уолл-стрит» и «Джанго освобождённый».

— А что насчёт музыки?

— О, я люблю разную музыку от хип-хопа до классической, это зависит от настроения.