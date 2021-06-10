ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ в девятый раз подряд

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Баскетболисты московского ЦСКА одолели казанский УНИКС в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и выиграли тем самым в девятый раз подряд турнир.

Последняя игра серии завершилась со счётом 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15) в пользу ЦСКА. Торнике Шенгелия (19 очков, 7 подборов) и Уилл Клайберн (18 очков, 5 передач) стали самыми результативными в команде «армейцев». Общий счёт в серии у ЦСКА — 3:0.

«Армейцы» стали победителями Лиги ВТБ в девятый раз подряд, всего на счету ЦСКА 11 титулов.

Ранее сообщалось, что белорусская баскетболистка Екатерина Снытина высказалась о событиях, происходящих в стране.