Бессмысленный хайп: Джеймс продолжает вредить ЦСКА

Слишком много внимания вокруг одной персоны. Каким бы крутым ни был Майк Джеймс, но рисовать вокруг защитника ореол героя точно не стоит. Да и что он такого сделал, чтобы его удерживать? Забивает больше всех? Ну хорошо, вполне справедливо. Регулярно у него это получается? Нет. Является ли он явным лидером команды? Сомнительно. Лидер в понимании ЦСКА это не тот игрок, который закатывает истерики и готов идти против своих же напарников, как это было совсем недавно.

Самомнение — дело опасное, и если с ним заиграться, то можно получать то, что имеет Джеймс. С прекрасными данными он мало кому нужен на долгий срок и как раз потому, что терпеть выходки американца просто невыносимо. На этот раз конфликт произошёл в прошлое воскресенье на матче Единой лиги ВТБ против АСВЕЛа. В начале встречи, когда «армейцы» на домашней арене летели гостям 2:7, главный тренер Димитрис Итудис экстренно собрал игроков на разбор полётов. И попало больше всех именно американскому защитнику, после чего он просто покинул площадку.

Затем клуб сообщил, что причина заключается в проблемах Джеймса с желудком. Однако греческий специалист на послематчевой пресс-конференции впервые заговорил о происходящем внутри клуба и объяснил, что ситуация серьёзнее, но вдаваться в подробности всё равно не стал.

Я работаю здесь уже семь лет. И отлично понимаю, что значит представлять ЦСКА, знаю историю клуба. И я уважаю игру. Перед игрой я выбрал шесть легионеров на этот матч Лиги ВТБ. Что произошло дальше? Не думаю, что стоит вдаваться в детали. По крайней мере — пока. Пока не время. Но вы знаете мои принципы, моё отношение к работе. Вы прекрасно знаете меня, — сказал тогда Итудис.

На этой неделе «красно-синих» ждал выезд в Санкт-Петербург против «Зенита» в Евролиге. И знаете, есть Джеймс, нет его — ситуация не меняется. Команда Итудиса разнесла соперника и без его помощи (74:86). Так зачем держать этот балласт, который морально разлагает команду?

Давайте рассуждать здраво: то, что устраивает Джеймс, — театр одного актёра. ЦСКА — один из немногих клубов, который не выносит сор из избы. Что делает Майк? Весь его Twitter наполнен драмой. Настоящий театр.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Так происходило с начала сезона. Совершенно очевидно, что баскетболист не вписывается в дух коллектива. Пора восстановить хронологию событий текущего сезона: конфликт с Итудисом привёл игрока к пропуску встречи с «Басконией» в качестве дисциплинарного наказания. Зато в следующей игре против «Жальгириса» он снова влюбил в себя публику, вытащив команду из сложной ситуации, забил восемь, принеся победу (87:78). Ладно, рабочий конфликт, всякое бывает. Затем последовала серия из 12 побед в регулярном чемпионате, и все подумали, что такая встряска пошла только на пользу столичной команде, которая рвётся за очередным титулом.

В январе произошёл второй инцидент, который насторожил больше. Клуб якобы не отпустил игрока на похороны дедушки, из-за чего тот взбунтовался. Что там произошло на самом деле, неясно, но баскетболист в итоге был отстранён, причём официально — и это уже звоночек.

С этого момента у ЦСКА начались поражения. Причём исторические: впервые «красно-синие» проиграли в Единой лиге ВТБ «Зелёной Гуре» и «Калеву». Да и весь отрезок с января по середину марта — худший в новейшей истории. Хорошо хоть обе Лиги ушли на двухнедельную паузу, что помогло «армейцам» немного вернуться в строй.

Но даже после этого Джеймса все оправдывали. Опять же, недопонимания случаются во всех коллективах. Но если первый раз можно свалить на случайность, второй — на совпадение, то третий не поддаётся подобной аргументации — это уже закономерность.

Впереди «Химки» — выйдет Джеймс или нет, опять же существенной роли не сыграет. Уж подмосковный коллектив, который находится сейчас на грани распада, обыграть «красно-синим» не составит труда. Но что будет дальше?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вот плей-офф или «Финал четырёх». Что если он подставит команду в самых ответственных матчах? Потому что пока выходки Джеймса стали напоминать тенденцию — раз в несколько месяцев притянуть к себе больше внимания. У него это прекрасно получается. Жаль только, что мнение об игроке становится только хуже. Да и цели во что бы то ни стало сохранить с ним контракт не наблюдается.

Счастлив остаться в ЦСКА и продолжать наше партнёрство на протяжении ещё трёх лет. Надеюсь, они будут полны чемпионских титулов, — написал он прошлым летом после подписания трёхлетнего контракта.

В связи со всеми обстоятельствами думается, что ЦСКА как раз несчастлив. Так что уверенность, что Джеймс задержится до истечения контракта, рассыпается, как песок сквозь пальцы. Защитник всё больше и больше выбивается из общей картины команды. Но при этом «армейцы» уже меньше зависимы от Майка. В нападении есть кому отрабатывать, равно как и в защите. Тем более, подписанный новичок Габриэль Лундберг — исполнитель, который готов взять на себя нагрузку как в задней линии, так и впереди.

Так что возвращать Майка и налаживать с ним отношения не является крайней необходимостью. И это будет одним из грамотных решений. Гармония в коллективе очень важна, и без него она наверняка наладится.

Как-то Майк говорил, что готов завершить карьеру в ЦСКА.

Кажется, пора уходить на пенсию. Пусть и в 30 лет. Потому что терпеть такой характер не сможет никто.