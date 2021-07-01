Российские баскетболисты второй раз подряд не отобрались на Олимпиаду

Мужская сборная России по баскетболу уступила национальной команде Германии в матче квалификационного турнира на Олимпиаду в Токио со счётом 67:69 (17:15, 18:17, 18:18, 14:19). Таким образом, коллектив Сергея Базаревича второй раз подряд не смог отобраться на турнир.

Для выхода в финал россияне должны были обыграть соперника с разницей не меньше семи очков.

В своей группе сборная России заняла последнее, третье место в группе и лишилась возможности участия в Играх в Токио. Германия и Мексика продолжат борьбу за путёвку на главный старт в плей-офф квалификации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что представители единоборств получили почти максимальное представительство по итогам квалификационных турниров и способны внести весомый вклад в успешное выступление россиян в общем зачёте.