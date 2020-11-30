13 друзей Базаревича: ослабленная сборная в шаге от Евробаскета

Сборная России по баскетболу отправилась добывать путёвку на чемпионат Европы-2022 не в самый удачный период — мир продолжает бороться с коронавирусом, а клубы — с Евролигой. Так что национальная команда осталась без ключевых игроков во время квалификации на Евробаскет — их просто никто не стал отпускать из расположения. Кто-то не смог присоединиться из-за недостаточно набранной формы после болезни, кто-то — из-за сложного графика европейского чемпионата. Однако для первого матча с эстонцами это не стало проблемой, россияне налегке обыграли соперника со счётом 84:56 (18:14, 23:13, 21:15, 22:14) и находятся в шаге от турнира. NEWS.ru рассказывает, с какими дополнительными трудностями столкнулся коллектив Сергея Базаревича и почему итальянцы не должны оказаться непроходимым соперником.

В сентябре Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила, что оставшиеся игры квалификации Евробаскета пройдут в «пузырях» (именно так заканчивала сезон Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Это стало первой проблемой, хотя, откровенно говоря, Таллин основательно подготовился встречать гостей из группы В, в которой, напомним, помимо России, есть ещё Италия и Северная Македония.

Изначально россияне отправились в Эстонию задолго до начала игр. Объясняется данная необходимость довольно просто — по приезде команде требовалось сдать тесты на коронавирус, сесть на 24-часовой карантин в отеле (именно столько по времени нужно было ждать результат теста) и остаться на сутки без тренировочного процесса. Но большей проблемой, конечно, стало отсутствие ключевых игроков.

В итоге вместо 29 человек, оказавшихся в расширенном списке сборной, до Таллина добрались только 13. Ими стали защитники — Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма», Пермь), Михаил Кулагин («Енисей», Красноярск), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань», Краснодар); форварды — Павел Антипов (УНИКС, Казань), Никита Балашов («Восток-65», Южно-Сахалинск), Евгений Валиев, Андрей Воронцевич (оба — без клуба), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Лопатин (ЦСКА, Москва), Владислав Трушкин («Зенит», Санкт-Петербург); центровой Владимир Ивлев («Парма», Пермь).

fiba.basketball

Глядя на список, невольно вспоминаешь октябрьские сборы сборной России по футболу, где также присутствовало несколько спортсменов без полноценного игрового процесса и клубов. Тогда они, конечно, помогли, пусть и слабо. Но здесь ситуация ещё сложнее — Андрей Воронцевич без игровой практики находился практически год. Так что матч с хозяевами «пузыря» ожидался с нервным подёргиванием глаза.

И каково было удивление, когда ребята Сергея Базаревича быстро взяли инициативу в свои руки и стремительно увеличивали отрыв. Это что получается, команда и без лидеров сумела быстро найти взаимодействие, или эстонцы оказались слишком слабы в противостоянии?

Разбираемся по порядку.

Изменения в составе соперника

Потери сказались не только на нашей сборной. Эстонцы подошли к принятию матчей квалификации также не в самой лучшей форме. Да и с резервом у хозяев дела обстоят объективно хуже. Если выпадает хотя бы один лидер, то заменить его практически невозможно. А тут не было сразу пятерых важных баскетболистов: Кристьяна Кулламяэ и Сийма-Сандера Вене, которые стали самыми результативными игроками по итогам первых встреч квалификации, Хенри Дрелля, Сандера Райесте и Майка Калева-Котсара.

Волшебные трёхочковые

В последнее время у нашей сборной наблюдаются запредельные проблемы в передней линии. Это обуславливает выбор Базаревича в сторону дальних бросков. В этом матче команде удалось установить рекорд точных трёхочковых. За 40 минут игры ребята реализовали 19 бросков (в прошлом году в Болгарии было 18). И рекорд буквально за четыре секунды до финального свистка установил Михаил Кулагин. У эстонцев же броски из-за дуги удавались не так слаженно. За весь матч они попали точно в цель всего девять раз.

Вера в Воронцевича

Андрей Воронцевич, некогда выступавший за московских «армейцев», уже по сложившейся традиции продолжает играть в сборной слаженно. В этот раз, конечно, уверенности в его силах поубавилось как раз из-за отсутствия практики с января текущего года (сначала Андрей боролся с травмой, затем весь мир поразил COVID-19, досрочное завершение чемпионатов, а потом и вовсе тяжёлый форвард остался без клуба).

И если бывают переживания понапрасну, то это как раз одно из них. Мало того, что на матч против Эстонии Воронцевич вышел с капитанской повязкой, так ещё и отплатил за доверие сполна — именно он настроил команду на дальние броски, именно он отличался большинством точных передач. А работа в обороне стоит отдельных слов: по статистике соперник забил только четыре раза из 13, когда против него был Воронцевич. В итоге форвард набрал 15 очков и сделал шесть подборов.

Марина Абрамян/men.russiabasket.ru

Идеальная защита

Надо понимать, что одни «трёшки» ничего не стоят без надёжности в обороне. При изучении соперника до встречи команда отдавала себе отчёт в их работе под кольцом. Эстонцы практически всегда набирали по 80 очков и выше, а дома, стало быть, они должны были перевалить эту отметку ещё проще и быстрее. И вот тут Базаревич подготовил ребят основательно: на протяжении всех четырёх четвертей контроль за темпом и оборона на периметре не позволили хозяевам чувствовать себя уверенно.

Но при всём уважении к отличной борьбе и результату вопросов к Базаревичу остаётся сполна. Один из главных — что не так в игре под чужим кольцом. Бросков за матч было предостаточно — 21, а вот реализовать россияне смогли только семь. И здесь даже больше дело не в обороне соперника, а в качестве игры гостей. И под кольцом оно оставляет желать лучшего.

Тем не менее эта победа стала, пожалуй, ключевой в дальнейшей борьбе за место под солнцем. Россиянам теперь необходимо победить только раз в оставшихся трёх матчах, чтобы выйти на Евробаскет. Причём два из них против не самых серьёзных соперников (эстонцев и македонцев) состоятся в Перми уже в феврале.

Игра против лидеров

Облегчить себе жизнь команда Базаревича может уже в понедельник, 30 ноября, если обыграет итальянцев, которые пока выглядят явными фаворитами (из двух игр в арсенале сборной две победы и четыре очка). При этом у итальянцев, как и у всех, похожая ситуация — отсутствие лидеров. В первой встрече российский коллектив безвольно проиграл, учитывая, что у соперника тогда вышло сразу шесть новичков.

К тому же Италия, как хозяйка предстоящего чемпионата, не выглядит самым мотивированным участником — путёвка на турнир уже лежит в кармане главного тренера Ромео Саккетти. Квалификация — это лишь дополнительный повод обкатать молодёжь. В обороне, естественно, россияне просто провалились, допустив отрыв в 19 очков (тогда матч завершился со счётом 83:64 в пользу хозяев). На этот раз Базаревич должен показать другую тактику проведения игры. Опыт встреч уже есть, что из себя представляют молодые итальянцы вполне очевидно. Да и давления после победы быть не должно. Напротив, лишь азарт и желание отомстить за февральское поражение.

Марина Абрамян/men.russiabasket.ru

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич уверен, что команда в состоянии справиться с предстоящим соперником.

Ребята вполне способны обыграть итальянцев, особенно если вспоминать игру против эстонцев. Даже несмотря на то, что мы не имеем центровых, у нас собралась отличная команда, спаянный коллектив, который не перекладывает ответственность друг на друга, а всё держит на своих плечах, каждый игрок ответственен в тех аспектах, где идёт страховка, двойной отбор мяча, — сказал Елевич корреспонденту NEWS.ru.

Однако против итальянцев не сможет сыграть Владислав Трушкин, который отлично себя проявил в матче против Эстонии. Его заменит Станислав Ильницкий, являющийся воспитанником «Химок». По мнению экс-наставника подмосковного коллектива, он справится с задачей не хуже 27-летнего тяжёлого форварда.

Мне очень нравится Трушкин, он силовой форвард, очень неплохо играет в защите, но Ильницкий не хуже, он воспитанник «Химок», давно его знаю и понимаю манеру игры. Он отлично действует на подборе на чужом щите. Так что уверен, Станислав сможет себя проявить, ничего страшного не случится, — заключил специалист.