Милонов допустил возможность блокировки Facebook в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ситуацию с блокировкой в Facebook аккаунтов главного тренера волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова. Он отметил, что соцсеть не в первый раз позволяет ущемление прав российских пользователей, и допустил её запрет на территории страны, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ситуацию с тренером депутат назвал беспределом. Он предположил, что её причина кроется в техническом просчёте компании и незнании её специалистами русского языка. С исправлением алгоритма отслеживания контента проблема может быть решена.

По мнению Милонова, с Facebook должен разбираться не только суд, куда обратился Хохлов, но и Роскомнадзор, поскольку происходящее является нарушением прав человека. Парламентарий припомнил блокировку соцсетью аккаунтов российских СМИ за выражение позиции, отличающейся от взглядов властей США, а также попытку оказать влияние на выборы в стране.

Я бы не исключал варианта блокировки Facebook на территории России <...>. Уверен, что будет создана целая комиссия после этих инцидентов, и она уже даст после этого решение, — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Хохлов подал в суд на Facebook. Его аккаунты регулярно блокируются, поскольку соцсеть воспринимает фамилию тренера как пренебрежительное название жителей Украины. Хохлов требует запретить компании совершение в отношении него определённых действий, а также выплаты компенсации морального вреда. Однако сумма её пока неизвестна.