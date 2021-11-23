Отмечающий 80-летие Масляков ответил на вопрос о поздравлении Путиным

Ведущий КВН Александр Масляков, отмечающий 24 ноября 80-летие, ответил на вопрос NEWS.ru о том, поздравил ли его с юбилеем президент России Владимир Путин, который не раз присутствовал на записи игры. Также Масляков рассказал, что встретил круглую дату не за праздничным столом, а на работе. Как объяснил телеведущий, ближайшие дни он посвятит монтажу юбилейного выпуска передачи, приуроченного к 60-летию КВНа. Он выйдет в эфир Первого канала в субботу, 27 ноября.

Вчера состоялись съемки юбилейной игры, сегодня готовим эту передачу к эфиру, — уточнил Александр Масляков.

Отвечая на вопрос NEWS.ru о том, поздравил ли его с 80-летним юбилеем Владимир Путин, телеведущий предложил дождаться выхода в эфир праздничного выпуска КВНа.

27 ноября посмотрите передачу и узнаете, кто кого и с чем поздравлял, — сказал Масляков.

60-летие Клуб весёлых и находчивых отметил ещё 8 ноября. В этот день Александр Масляков в беседе с NEWS.ru рассказал, какая судьба ждёт КВН и как он относится к запуску похожего шоу «Игра» на канале ТНТ.

Ранее автор слов гимна «Мы начинаем КВН» Борис Салибов назвал несправедливым тот факт, что КВН «стал семейным делом Масляковых», и перечислил имена вероятных преемников Александра Васильевича, которые, по его мнению, в скором времени могут сменить его на месте ведущего.