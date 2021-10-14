Путин наградил Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Россия сумела выйти из перипетий ХХ века только благодаря особому покровительству Богоматери. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя после литургии в честь праздника Покрова Богородицы. Он отметил, что по всем законам страны не должно было быть, пишет «Интерфакс».

Как объяснил патриарх, вначале россияне сами взорвали собственную страну революцией, затем добивали её гражданской войной, потом сопротивлялись «нашествию иноплеменников — тех, что покорили всю Европу». В результате враг был побеждён....