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Путин наградил Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством»

17:54, 14 октября 2021
Путин наградил Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» Александр Масляков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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