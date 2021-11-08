60 лет КВН: самые яркие фото в истории «Клуба весёлых и находчивых»

8 ноября КВН отметил 60-летие со дня первого выхода на телеэкран. Всё это время — с небольшим перерывом, о причинах которого NEWS.ru рассказал автор слов гимна «Мы начинаем КВН...» Борис Салибов, который возвращал программу в эфир, «Клуб весёлых и находчивых» остаётся одной из самых любимых зрителями передач.

Среди тех, кто в юности играл в КВН, множество знаменитостей: комики Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Гарик Харламов, Михаил Галустян, телеведущие Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Валдис Пельш, музыканты Алексей Кортнев, Вадим Самойлов и президент Украины Владимир Зеленский. В разное время на играх «Клуба» по случаю юбилеев присутствовали Сергей Собянин, Владимир Путин. В октябре ведущий КВН Александр Масляков был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу.

Накануне юбилея КВН выпустил два дочерних проекта — «Суперлигу» на СТС и «Детский КВН» на Первом канале. Как заявил NEWS.ru сам Масляков, «КВН ждёт светлое будущее», так как он знает «возможности КВН и интересы молодых людей». Слухи о скором закрытии «Клуба...» в связи с запуском на ТНТ похожего по концепции шоу «Игра», идею которого, по словам ведущего, у КВНа «украли», Масляков категорически опроверг.