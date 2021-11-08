60 лет КВН: самые яркие фото в истории «Клуба весёлых и находчивых»

8 ноября КВН отметил 60-летие со дня первого выхода на телеэкран. Всё это время — с небольшим перерывом, о причинах которого NEWS.ru рассказал автор слов гимна «Мы начинаем КВН...» Борис Салибов, который возвращал программу в эфир, «Клуб весёлых и находчивых» остаётся одной из самых любимых зрителями передач.
Среди тех, кто в юности играл в КВН, множество знаменитостей: комики Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Гарик Харламов, Михаил Галустян, телеведущие Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Валдис Пельш, музыканты Алексей Кортнев, Вадим Самойлов и президент Украины Владимир Зеленский. В разное время на играх «Клуба» по случаю юбилеев присутствовали Сергей Собянин, Владимир Путин. В октябре ведущий КВН Александр Масляков был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу.
Накануне юбилея КВН выпустил два дочерних проекта — «Суперлигу» на СТС и «Детский КВН» на Первом канале. Как заявил NEWS.ru сам Масляков, «КВН ждёт светлое будущее», так как он знает «возможности КВН и интересы молодых людей». Слухи о скором закрытии «Клуба...» в связи с запуском на ТНТ похожего по концепции шоу «Игра», идею которого, по словам ведущего, у КВНа «украли», Масляков категорически опроверг.
Московский молодежный центр Планета КВН
Александр Щербак/ТАСС
Актовый зал Московского приборостроительного института, где вновь проходит встреча команд - участниц КВН. Выступает одна из команд-участниц. 1986 год.
Соловьев Андрей/ТАСС
Выступление команды КВН Московского химико-технологического института имени Д.И.Менделеева (МХТИ). 1987 год
Игорь Зотин и Геннадий Хамельянин/ТАСС
Выступление команды КВН Одесского государственного университета (ОНУ). На первом плане Яромир Левинзон. 1987 год.
Игорь Зотин и Геннадий Хамельянин/ТАСС
Финальная игра КВН. Оценки жюри. В центре поэт Андрей Дементьев, справа кинорежиссер Карен Шахназаров. 1989 год.
Морковкин Анатолий/ТАСС
КВН-87. С приветствием выступает команда Уральского политехнического института.
Игорь Зотин/ТАСС
Встреча, посвященная 30-летнему юбилею КВН. На снимке: Юрий Саульский, Матвей Ганапольский, Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Михаил Марфин, Леонид Якубович, Леонид Ярмольник и Дмитрий Дибров – бывшие участники КВН. 1993 год.
Борис Кавашкин/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин присутствует на открытии игр Высшей лиги сезона-2004 Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН). Справа - капитан Челябинской команды Луна Стас Ярушин, слева - Александр Масляков-младший.
Сергей Гунеев/РИА Новости
Капитан команды КВН СОК Дмитрий Колчин и певец Николай Басков (слева направо) во время Первого полуфинала Высшей лиги КВН. 2011 год.
Владимир Верховский/ТАСС
Члены жюри КВН режиссер Юлий Гусман, актер Михаил Ефремов, генеральный директор Первого телеканала Константин Эрнст, актер Леонид Ярмольник и телеведущий Михаил Шац (справа налево) во время Первого полуфинала Высшей лиги КВН. 2011 год.
Владимир Верховский/ТАСС
Президент Международного союза КВН Александр Масляков (справа) и актер и шоумен Михаил Галустян на юбилейной игре Клуба веселых и находчивых (КВН) в Государственном Кремлевском Дворце. 2016 год.
Алексей Дружинин/РИА Новости
26 января 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков (справа) во время церемонии вручения государственных наград.
Григорий Сысоев/РИА Новости