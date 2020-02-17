https://static.news.ru/photo/9545abb8-51a1-11ea-b84b-fa163e074e61_660.jpg Александр Масляков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам (СИП) подтвердила законность регистрации Роспатентом товарных знаков «Международный союз КВН» и Planet KVN на компанию Александра Маслякова «АМиК». СИП в октябре отклонил заявления компании «Группа 7», оспаривавшей решения Роспатента о законности регистрации этих товарных знаков.

Суд оставил без удовлетворения и кассационные жалобы, поданные «Группой 7» и гражданкой Мариной Топаз на решения первой инстанции, — сообщает РИА Новости.

Истцы обосновывали свои требования тем, что им принадлежат авторские права на первые сценарии и книгу с правилами игры. Они оспаривали права на шесть товарных знаков: «Планета КВН», «The International Union КВН», «КВН Клуб весёлых и находчивых», «Международный союз КВН», Planet KVN и «КВН». Все иски были отклонены.

Сценарии первых игр и книгу создали Михаил Яковлев, Альберт Аксельрод и Сергей Муратов. После смерти Муратова имущественные права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, которая в 2017 году передала их «Группе 7».

Как писал NEWS.ru, «Группа 7» считает, что обладает правами на сценарий игры «Клуб весёлых и находчивых», вышедшей впервые в 1961 году, а значит, и на саму аббревиатуру. «Группа 7» в обоснование иска указывала на то, что название «КВН» приобрело популярность задолго до того, как объединение «Александр Масляков и компания» в 2010 году зарегистрировало соответствующий товарный знак, не спрашивая разрешения авторов.