Песня про босса на концерте КВН рассмешила Дмитрия Пескова

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Бывшего мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, а также спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из «Единой России», сообщил РИА Новости секретарь Кузбасского регионального отделения партии, сенатор Алексей Синицын. Основанием стал устроенный руководством города банкет во время траура по погибшим на шахте «Листвяжная». Сам Старченко, которого сняли с должности в первый же день его работы, заявил, что не принимал участия в праздновании.

Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главу города Прокопьевска Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов...