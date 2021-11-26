Песня про босса на концерте КВН рассмешила Дмитрия Пескова
На юбилейном концерте КВН исполнили песню про пресс-секретаря президента Пескова
Алсу Жамалетдинова
Алсу Жамалетдинова
14:15, 27 ноября 2021
Праздничный концерт в честь 60-летия телепрограммы КВН в Красногорске. Дмитрий ПесковФото: Владимир Гердо/ТАСС
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Песню о пресс-секретаре президента России Дмитрии Пескове исполнили участники юбилейного концерта Клуба весёлых и находчивых. Фрагмент показали в эфире Первого канала. Передача была посвящена 60-летию КВН. Пресс-секретарь российского лидера членом жюри этого выпуска и отреагировал на необычную композицию смехом.
Где ваш босс, в пути? Он сейчас в Кремле один, решает много сложных проблем. Шесть пропущенных у вас, он вас ищет целый час, а вы кайфуете на КВН, — спели участники.
Праздничный концерт состоялся 23 ноября в Crocus City Hall в Москве.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Клуб весёлых и находчивых с 60-летием со дня основания.По его словам, несмотря на вполне зрелый возраст, КВН по-прежнему остаётся «молодым, динамичным, по-хорошему дерзким», передаёт РИА Новости.
60-летие Клуб весёлых и находчивых отметил ещё 8 ноября. В этот день Александр Масляков в беседе с NEWS.ru рассказал, какая судьба ждёт КВН и как он относится к запуску похожего шоу «Игра» на канале ТНТ.