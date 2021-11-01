«Шутил про своё состояние»: Эрнст о последнем разговоре с Кирилловым

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст произнёс речь на похоронах Игоря Кириллова. Стоя возле гроба легендарного диктора, Эрнст рассказал собравшимся на Новодевичьем кладбище друзьям и коллегам покойного о последнем разговоре с Кирилловым, который состоялся за три дня до смерти ведущего. По словам главы Первого канала, Игорь Леонидович, заражённый коронавирусом, «обшучивал своё состояние». Об этом сообщил находящийся на похоронах Кириллова журналист NEWS.ru.

В XX веке было два главных голоса — Юрий Левитан и Игорь Кириллов. Этот голос (Кириллова. — NEWS.ru) воплощал время и страну, — отметил Эрнст.

Руководитель Первого канала добавил, что «Игорь Кириллович мог забронзоветь», но оставался простым в общении человеком и сохранял чувство юмора.

Когда ему говорили «Здравствуйте, мэтр!», он отвечал: «Нет, я метр 83» (Кириллов имел в виду свой рост — 183 см. — NEWS.ru). В последний раз общались за три дня до смерти, он обшучивал своё состояние. Обсуждали полёт киноэкипажа и как будем отмечать 90-летие, — рассказал Константин Львович.

Ангелина Вовк, также пришедшая проститься с диктором, подчеркнула важность роли последней жены Игоря Кириллова Татьяны в его жизни. По словам Вовк, рядом с ней он помолодел.

Когда умерла предыдущая жена Игоря, он был очень потерянным. А когда появилась Татьяна, он помолодел. Она вдохнула в него желание жить, руководила им в больнице, заставляла делать физические упражнения. Танечка, спасибо тебе, — поблагодарила Вовк вдову Кириллова.

Ранее вдова диктора рассказала о последних днях его жизни. Сначала Кириллову ампутировали ногу, затем он заболел коронавирусом, с последствиями которого не смог справиться и скончался.