Экс-жена Шнурова продала элитную квартиру, оставленную ей музыкантом

Матильда Шнурова продала элитную квартиру в центре Санкт-Петербурга, которую оставил ей бывший муж. Музыкант не стал после развода забирать себе всё имущество и даже помог бывшей жене с бизнесом, пишет StarHit.

Квартира, где жили бывшие супруги, находится в легендарном доме Веге на Крюковом канале. Окна апартаментов выходят на Морской собор, в двух минутах ходьбы располагается историческая сцена Мариинского театра. В квартире сделан дорогостоящий ремонт.

Своё решение продать шикарные апартаменты Матильда Шнурова объяснила тем, что она — любитель «избавляться от вещей».

И какая отличная практика — переезд. Совершаешь невероятный внутренний разговор. Берёшь в руки некогда очень значимую для тебя вещь, смотришь на неё и понимаешь, что больше это ничего для тебя не значит. Теперь обновлённая любуюсь невероятным видом из новых окон, — заявила экс-жена Шнурова в сторис.

Примерная стоимость квартиры составляет порядка 70 млн рублей. На продажу квартира была выставлена с 2018 года. Пока неизвестно, где будет жить 35-летняя ресторатор, у которой недавно закрылось заведение в Петербурге. Ходят слухи, что Матильда собирается переехать в Москву.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга музыканта Сергея Шнурова Матильда прочно вжилась в образ бизнес-леди. Правда, пока что бизнес ей удаётся вести с переменным успехом.