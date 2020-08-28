Раскрыты доходы Матильды Шнуровой после развода

https://static.news.ru/photo/507b024c-eacd-11ea-9329-fa163e074e61_660.jpg Матильда Шнурова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая супруга музыканта Сергея Шнурова Матильда прочно вжилась в образ бизнес-леди. Правда, пока что бизнес её удаётся вести с переменным успехом.

Доходы экс-супруги некогда отвязного хулигана-лидера рок-группы «Ленинград», а ныне солидного политика и делового человека, проанализировали журналисты KP.ru. Так, по их данным, компания «Новая русская кухня», которой Шнурова владеет единолично, принесла ей 34 млн рублей прибыли при доходе в 166 млн.

Однако с балетной школой «Айседора» бизнес-леди пришлось расстаться. Она продала её близкой подруге — балерине Марии Бархатовой. Сумма сделки не раскрывается, но бывшая владелица не раз подчеркивала, что «Айседора» — прибыльный бизнес, доход от которого составляет около 9 млн в месяц. Впрочем, сейчас школа находится в процессе ликвидации.

Зато деньги, вырученные от её продажи, Шнурова направила на развитие своих ресторанов и сервиса по доставки продуктов. В условиях пандемии, когда пришлось терпеть убытки из-за простоя, эти средства позволили ей остаться на плаву.

Сергей и Матильда Шнуровы были женаты с 2010 по 2018 год. Через два месяца после развода музыкант женился на дочери миллионера-металлурга поэтессе Ольге Абрамовой.

О своей личной жизни музыкант не распространяется и крайне редко делится кадрами семейного характера. Однако недавно, как писал NEWS.ru, Шнуров разместил в соцсети видео, где он с женой катается на катере где-то в тёплой стране.