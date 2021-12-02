В Кремле ответили на вопрос о темах новогоднего поздравления Путина
В Кремле отказались раскрыть темы новогоднего поздравления Путина
Сергей Попов
Сергей Попов
14:11, 02 декабря 2021
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Кремль не станет анонсировать дату записи и темы новогоднего обращения президента Владимира Путина к гражданам России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он посоветовал россиянам набраться терпения и дождаться праздничной ночи.
Мы никогда об этом не говорим, не будем говорить и в этом году. Мы никогда это не анонсируем, — сказал Песков.
При этом он добавил, что пока президент обращение к россиянам не записывал.
Что касается возможных тем, которые глава государства затронет в своём поздравлении, то Кремль также традиционно не станет их раскрывать. По словам Пескова, содержание обращения Путина станет известно общественности только во время его трансляции в новогоднюю ночь.
Ранее сообщалось, что 23 декабря президент проведёт большую пресс-конференцию. В нынешнем году свободной аккредитации на мероприятие не будет, Кремль сам выберет представителей СМИ для освещения мероприятия. Песков отметил, что в числе приглашённых будут журналисты СМИ — иностранных агентов.