В Кремле ответили на вопрос о темах новогоднего поздравления Путина

Кремль не станет анонсировать дату записи и темы новогоднего обращения президента Владимира Путина к гражданам России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он посоветовал россиянам набраться терпения и дождаться праздничной ночи.

Мы никогда об этом не говорим, не будем говорить и в этом году. Мы никогда это не анонсируем, — сказал Песков.

При этом он добавил, что пока президент обращение к россиянам не записывал.

Что касается возможных тем, которые глава государства затронет в своём поздравлении, то Кремль также традиционно не станет их раскрывать. По словам Пескова, содержание обращения Путина станет известно общественности только во время его трансляции в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что 23 декабря президент проведёт большую пресс-конференцию. В нынешнем году свободной аккредитации на мероприятие не будет, Кремль сам выберет представителей СМИ для освещения мероприятия. Песков отметил, что в числе приглашённых будут журналисты СМИ — иностранных агентов.