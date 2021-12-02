Песков: на пресс-конференцию Путина пригласят СМИ-иноагентов

В большой пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоится 23 декабря в Манеже, примут участие, среди прочих, журналисты СМИ - иностранных агентов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт «Подъём».

Каких именно, он (Песков-NEWS.ru) не уточнил, — сообщает издание.

На данный момент реестр СМИ-иноaгентов Минюста России включает 99 изданий и персон.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году свободной аккредитации на пресс-конференцию не будет, а Кремль сам выберет представителей СМИ для освещения мероприятия.Кроме того, из-за коронавируса было решено провести пресс-конференцию не как раньше — в Центре международной торговли, а в Манеже.

Владимир Путин проводит бoльшие пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан в период с 2008 года по 2012-й, когдa он занимал пост главы правительства.

В прошлом году формат прeсс-конференции был изменён из-за пандемии. В частности, некоторые журналисты находилась вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, другим была предоставлена возможность общаться с ним по видеосвязи из Центра международной торговли.

Ранее Песков рассказал, что формат прямой линии с Путиным очень востребован для главы государства и россиян. Граждане страны могут задавать вопросы наряду с представителями СМИ.