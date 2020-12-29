Песков заявил, что формат прямой линии с Путиным очень востребован

https://static.news.ru/photo/d63fcbce-49eb-11eb-9526-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формат прямой линии с президентом России Владимиром Путиным очень востребован для главы государства и россиян, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Формат этот очень востребованный. Он, во-первых, нужен для самого президента, он получает огромный срез, материал с информацией непосредственно от граждан. Не в меньшей степени этот формат востребован людьми. Они пишут президенту обо всём, — отметил Песков в эфире RTVI.

В 2020 году прямая линия с президентом России не проводилась в привычном формате из-за пандемии COVID-19. Она была совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией Путина, которая прошла 17 декабря. Президент находился в резиденции в Ново-Огарёво и общался с журналистами по видеосвязи. Вопросы могли задавать и не связанные со СМИ граждане — для этого надо было использовать специальное приложение.

Пресс-конференция продлилась 4 часа 29 минут, отечественные журналисты задали 44 вопроса, граждане — 13. Ещё три вопроса поступило от представителей зарубежных СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса наложила отпечаток на организацию прямого общения с президентом, но серьёзных ограничений из-за неё не появилось. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.