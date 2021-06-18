«Жалкое зрелище»: Хазанов раскритиковал Павла Волю за мат

https://static.news.ru/photo/37d91772-d02a-11eb-8614-96000091f725_660.jpg Геннадий Хазанов Фото: Скриншот видео ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/youtube.com

Российский артист эстрады, актёр театра и кино Геннадий Хазанов раскритиковал выступление шоумена Павла Воли за мат. Народный артист рассказал в эфире программы «Эмпатия Манучи», опубликованном на YouTube, о выступлении юмориста в Юрмале.

Хазанов вспомнил, что тогда Comedy Club устраивал вечер. Два резидента, одним из которых был Павел Воля, вышли на разминку. Изначально в интервью актёр не хотел называть имени Воли, чьё выступление он назвал жалким зрелищем, и раскрыл только того, кто ему понравился. Это был Гарик Мартиросян.

Он изящно, филигранно вёл свою партитуру. Изумительно. А второму очень хотелось ему соответствовать, но я видел: он никак не мог впрыгнуть в «трамвайчик», который везёт Мартиросяна, — рассказал Хазанов.

По словам артиста, тогда комик стал прибегать к ненормативной лексике. Хазанов отметил, что он не ханжа и нормально относится к нецензурным выражениям, когда без них не обойтись, однако, по его мнению, это был не тот случай. Ведущий передачи сразу догадался, что речь о Воле и задал соответствующий вопрос.

Заметьте, не я это сказал. Понимаете, у меня с ним никак не получилось, — ответил народный артист.

Ранее сообщалось, что зрители юмористического шоу, на котором недавно выступил российский юморит Евгений Петросян, выложили в соцсети фрагмент концерта. Поклонники Петросяна поймали его на краже шуток из Twitter.