Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Обстановка после взрыва в лаунж-баре в Рязани

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Вечером 7 июля в Рязани у торгового центра «Малина» прогремел взрыв. Что об этом известно, сколько погибших и пострадавших, был ли это теракт, почему взорвалась граната?

Что известно о взрыве гранаты в ТЦ «Малина» в Рязани 7 июля

Сообщается, что взрыв произошел в кальян-баре GameLoft. Посетителей ТЦ эвакуировали из здания. По предварительной информации, погиб один человек и пострадали трое. На месте работают экстренные службы.

Сообщается, что один из посетителей принес гранату, замаскированную под газовую горелку по типу зажигалки. Взрыв произошел из-за неосторожного обращения с предметом. Очевидцы сообщают, что одному пострадавшему оторвало ногу.

По другим данным, неизвестный бросил гранату внутрь клуба, после чего прогремел взрыв. Обстоятельства инцидента уточняются, район оцеплен полицией.

Telegram-канал Readovka пишет, что, согласно предварительной информации, в результате взрыва у торгового центра в Рязани могли погибнуть сами подрывники. Канал добавил, что пока сообщается о смерти одного человека, еще два молодых человека получили ранения.

Оперштаб Рязанской области сообщил, что около 18 часов на ул. Соборной (предварительно, в здании лаунж-бара) произошел взрыв.

«Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж», — говорится в публикации.

Военкор Роман Сапоньков с иронией предположил, что к происшествию могут быть причастны «ребятишки с фронта».

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