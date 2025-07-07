Взрыв прогремел у ТЦ в российском городе В Рязани у ТЦ прогремел взрыв

В Рязани у торгового центра «Малина» произошел взрыв, сообщил Telegram-канал Mash. Людей из ТЦ эвакуируют. По предварительной информации, погиб один человек и пострадали трое. На месте работают все экстренные службы.

Взрыв произошел в кальян-баре GameLoft. Один из посетителей принес гранату, замаскированную под газовую горелку по типу зажигалки. Взрыв произошел из-за неосторожного обращения с предметом. Очевидцы сообщают, что одному пострадавшему оторвало ногу.

Ранее при взрыве в пятиэтажном доме в Ершове Саратовской области были разрушены три квартиры. ЧП произошло из-за утечки газа. В квартире, где произошел взрыв, начался пожар. Очевидцы сообщают, что у дома повреждена крыша. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Москве взрыв произошел на улице Плеханова. По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка. Предполагалось, что взорвался автомобиль. После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. По предварительным сведениям, речь идет об отеле. О пострадавших информация не поступала.