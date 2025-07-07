Стало известно, кто мог погибнуть при взрыве в Рязани

Стало известно, кто мог погибнуть при взрыве в Рязани Readovka: в ходе взрыва в Рязани могли погибнуть сами подрывники

Telegram-канал Readovka.news сообщил, что, согласно предварительной информации, в результате взрыва у торгового центра в Рязани могли погибнуть сами подрывники. По данным канала, на месте у игрового клуба Game Loft находятся оперативные службы.

Канал добавил, что пока сообщается о смерти одного человека, еще два молодых человека получили ранения.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что один из посетителей игрового клуба на Соборной улице в Рязани бросил гранату. По информации журналистов, она и стала причиной взрыва.

Также в Сети появились кадры с места взрыва в игровом клубе на Соборной улице в Рязани. На фотографиях видны сотрудники экстренных служб, носилки с пострадавшим и толпа очевидцев.

До этого в Саратовской области, в городе Ершове, взорвался газ в пятиэтажке. На опубликованных кадрах были заметны обрушенные стены и разбросанные кирпичи, а из квартиры на верхнем этаже валил черный дым.