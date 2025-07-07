Стали известны трагические подробности взрыва у игрового клуба в Рязани Baza: взрыв в рязанском игровом клубе произошел из-за гранаты

Один из посетителей игрового клуба на Соборной улице в Рязани бросил гранату, утверждает Telegram-канал Baza. По информации журналистов, она и стала причиной взрыва.

По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб и еще несколько пострадали. Минимум двоих увезли на машине скорой помощи, отмечают журналисты.

Ранее Readovka сообщила, что, по предварительной информации, в результате взрыва у торгового центра в Рязани могли погибнуть сами подрывники. У игрового клуба Game Loft работают оперативные службы. На кадрах с места происшествия видны носилки с пострадавшим, машина скорой помощи и толпа очевидцев.

Взрыв произошел у торгового центра «Малина». Людей из торгового комплекса эвакуируют. Район оцеплен полицией.

Также ранее стало известно о взрыве в многоэтажном жилом доме в центре Курска. В Сети появился снимок, на котором запечатлены последствия произошедшего: на придомовой территории разбросало строительные материалы.