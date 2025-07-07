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07 июля 2025 в 18:38

Появились кадры с места взрыва в рязанском игровом клубе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры с места взрыва в игровом клубе на Соборной улице в Рязани, сообщает Telegram-канал Baza. На фотографиях видны сотрудники экстренных служб, носилки с пострадавшим и толпа очевидцев. Известно, что на месте трагедии погиб один человек, несколько из них получили ранения.

По предварительной информации, неизвестный бросил гранату внутрь клуба, после чего прогремел взрыв. Пострадавших эвакуировали на машинах скорой помощи. Обстоятельства инцидента уточняются, район оцеплен полицией.

Ранее в центре Курска произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. На кадрах с места ЧП заметны разбросанные по двору строительные материалы. По предварительным данным, пострадал как минимум один человек.

Позднее врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что пострадал 24-летний мужчина, у него поверхностные ожоги. По словам главы региона, инцидент привел к частичному обрушению стены и балкона здания.

До этого в Саратовской области, в городе Ершове, взорвался газ в пятиэтажке. На опубликованных кадрах были заметны обрушенные стены и разбросанные кирпичи, а из квартиры на верхнем этаже валил черный дым.

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